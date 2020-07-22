شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تكشف عن شروط المشاركة في الأوكازيون الصيفى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أسامة مخيمر رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الأوكازيون الصيفي سيبدأ غدًا، على أن يستمر لمدة شهر، مشيرًا إلى أن 250 محلا اشتركوا حتى الآن، ومن المتوقع وصول عدد المحلات المشتركة لـ 3500 محل.
وعن أهم الشروط، قال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة المصرية الأولي، وشاشة "ON"، أن يكون المحل مرخصا، وأن تكون التخفيضات جيدة، مشيرًا لوجود غرف عمليات لتلقي الشكاوى، ويتم التنسيق مع جهاز حماية المستهلك.
وشدد أسامة مخيمر، على ضرورة مطالبة المواطنين بالفواتير لاتخاذ الإجراءات القانونية حال وجود مشكلات، موضحًا أن عقوبة المخالفات قد تصل للحبس، وعن نسبة التخفيضات قال، إنها تختلف من سلعة لأخري، وقد تصل من 5 لـ 60%، على كثير من السلع.
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