شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه بالدقة فى تقدير الدرجات بعينة الجيولوجيا للثانوية وفق نموذج الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعًا مع الهيئة الفنية لوضع امتحان مادة الجيولوجيا على مستوى الجمهورية، وعدد من مشرفى التصحيح؛ لمناقشة معايير إجراءات تصحيح العينة العشوائية لامتحان مادة الجيولوجيا للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2019-2020.

وفى بداية الاجتماع رحب الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحانات، بالسادة الحضور، مؤكدًا أن هدف الاجتماع مناقشة مضمون الامتحان وتوحيد نموذج الإجابة ومنهجية التصحيح، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

وأكد الدكتور رضا حجازي على ضرورة الاتفاق علي القواعد الأساسية للتقدير لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب، مشددًا على الالتزام بالدقة في عمليات تقدير الدرجات وأعمال رصد ومراجعة أوراق إجابات الطلاب حرصًا على حقوق ومصلحة الطلاب.

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وخلال الاجتماع قامت الهيئة الفنية لوضع الامتحان بعرض أسئلة الامتحان، وتبين احتواء الامتحان على جميع المستويات المعرفية وأن الامتحان شامل لجميع أجزاء المنهج ومتدرج من مستوي السهولة والصعوبة، وملائم لجميع الطلاب، والأسئلة واضحة الصياغة، ومراعاة الفروق الفردية، والإجابات من داخل الكتاب المدرسي، وعليه سيتم تصحيح العينة العشوائية وفق نموذج الإجابة، وبناء على نتيجة العينة العشوائية يتم إقرار نموذج الإجابة أو إجراء أي تعديل.

وفى نهاية الاجتماع، قام الدكتور رضا حجازى بتوجيه التحية والشكر لأعضاء لجنة واضعى الأسئلة، موجهًا بضرورة التزام مقدري الدرجات بالتباعد الاجتماعى في لجان التصحيح وعدم تصوير أي أوراق أو أشخاص في أماكن التصحيح.

وقد حضر الاجتماع الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص، ويسرى سويرس مدير عام تنمية العلوم، وأعضاء الهيئة الفنية لوضع الامتحان للمادة.



