شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يشيد ببطولات القوات المسلحة فى دحر الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أشاد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بالتصدي البطولي الحازم للقوات المسلحة وإحباطها للهجوم على أحد الارتكازات الأمنية في منطقة بئر العبد شمال سيناء مما أسفر عن مقتل 18 من العناصر التكفيرية واستشهاد 2 وإصابة ٤ من أبطال الجيش المصري.

وتقدم الدكتور ماجد نجم وأسرة جامعة حلوان بخالص العزاء للقوات المسلحة وأهالي الشهداء الأبطال البواسل الذين ضحّوا بأرواحهم فداء للوطن، داعين المولى أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان, سائلين الله الشفاء العاجل للمصابين.

Advertisements

وأثنى رئيس الجامعة على يقظة القوات المسلحة المصرية، وتشيد بالتضحيات العظيمة التي يبذلها أفرادها من أبناء مصر المخلصين دفاعًا عن الوطن وحفاظًا على وحدته وسلامة أراضيه، وتؤكّد دعمها الكامل للجيش والشرطة المصرية في حربهم المجيدة على الإرهاب الخسيس، متابعا نسأل الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.