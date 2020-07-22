شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يشيد ببطولات القوات المسلحة فى دحر الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أشاد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بالتصدي البطولي الحازم للقوات المسلحة وإحباطها للهجوم على أحد الارتكازات الأمنية في منطقة بئر العبد شمال سيناء مما أسفر عن مقتل 18 من العناصر التكفيرية واستشهاد 2 وإصابة ٤ من أبطال الجيش المصري.
وتقدم الدكتور ماجد نجم وأسرة جامعة حلوان بخالص العزاء للقوات المسلحة وأهالي الشهداء الأبطال البواسل الذين ضحّوا بأرواحهم فداء للوطن، داعين المولى أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان, سائلين الله الشفاء العاجل للمصابين.
وأثنى رئيس الجامعة على يقظة القوات المسلحة المصرية، وتشيد بالتضحيات العظيمة التي يبذلها أفرادها من أبناء مصر المخلصين دفاعًا عن الوطن وحفاظًا على وحدته وسلامة أراضيه، وتؤكّد دعمها الكامل للجيش والشرطة المصرية في حربهم المجيدة على الإرهاب الخسيس، متابعا نسأل الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.
وأعلنت القوات المسلحة فى بيان عاجل لها، إحباط محاولة هجوم إرهابى بشمال سيناء ومقتل 18 تكفيريا وتدمير 3 سيارات مفخخة.
وأكد الجيش المصرى فى بيان رسمى، أنه فى إطار الجهود المتواصلة التى تقوم بها القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب بشمال سيناء وتأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، نجحت قواتنا فى إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد باستخدام (4) عربات وعدد من العناصر التكفيرية .
وقامت قوات التأمين للارتكاز الأمنى بالتعاون مع القوات الجوية بمطاردة العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع وبعض المنازل غير المأهولة، ما أسفر عن مقتل 18 فرد تكفيرى، منهم فرد يرتدى حزام ناسف، وتدمير 4 عربات منهم 3 عربة مفخخة ونتيجة للأعمال البطولية لقوات التأمين، تم استشهاد 2 من أبطال القوات المسلحة وإصابة 4 آخرين أثناء قيامهم بآداء واجبهم الوطنى .
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