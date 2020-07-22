شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: تسجيل العاملين بمنظومة المخلفات يهدف لتوفير خدمات تأمينية واجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المهندسة سماح صالح رئيس وحدة المرأة والتنمية المستدامة بوزارة البيئة، إن الموقع الإلكترونى لتسجيل بيانات العاملين فى القطاع غير الرسمى فى منظومة المخلفات، يستهدف وضعهم تحت المظلة الاجتماعية والتأمينية للدولة، كخطوة أولى من أجل توفير الحماية اللازمة لهذه الفئة نظرا لأهمية هذه الفئة في دعم منظومة المخلفات الجديدة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح" الذى تقدمه الإعلامية خلود زهران على قناة اكسترا نيوز، أن أزمة فيروس كورونا أظهرت أهمية هذه الفئة وساعد هذا القطاع في حماية الدولة والمواطنين، وبالتالي كان الموقع حماية لهم من خلال توفير خدمات اجتماعية وتأمينية، لافتة إلى أن هذه الخطوة تعد فرصة لتوفير الخدمات وتوفر لهم التأمين سواء للعمالة المنتظمة أو غير المنتظمة، والتسجيل مفتوح على الموقع فى أى وقت وسيتم إطلاق حملات توعية للمواطنين العاملين فى هذا القطاع من أجل دعمهم.

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أطلقا الموقع الإلكترونى لتسجيل بيانات العاملين فى القطاع غير الرسمى فى منظومة المخلفات لوضعهم تحت المظلة الاجتماعية والتأمينية للدولة بمشاركة اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية التعاون القائم مع وزارة التضامن الاجتماعى لدمج موضوعات البيئة بأشكالها المختلفة فى كافة القطاعات.