مصر للطيران: إقلاع 13 رحلات تنقل 2000 راكب من جنسيات مختلفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
أعلنت شركة مصر للطيران، عن جدول تسيير رحلاتها الدولية اليوم الأربعاء، والذي يشمل 13 رحلة دولية بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميًا إلى عواصم ومدن العالم، لتنقل اليوم 2000 راكب من جنسيات مختلفة على الرحلات المقررة.
وقالت الشركة، في بيان اليوم، إن الرحلات ستكون إلى وجهات (لندن - نيويورك - أمستردام - باريس - روما - الشارقة - موسكو - الخرطوم - بيروت - تونس) ورحلتين جويتين إلي دبي وأبوظبي ، بخلاف الرحلات الداخلية والشحن الجوى ورحلات استثنائية إلى كل من (المدينة المنورة - جدة - الكويت) و٣ رحلات جوية الى (مسقط) ، تنقل جميع الرحلات ما يقرب من ٢٠٠٠ راكب.
وأضافت الشركة، أنه سيتم تسيير رحلات إلى اسطنبول (تركيا) بمعدل رحلة واحدة يوميًا اعتبارًا من اول أغسطس المقبل، وأيضا إلى نيروبي (كينيا) بمعدل 4 رحلات أسبوعية من بينها رحلتين بالربط مع دار السلام، بالإضافة إلى تشغيل رحلتين أسبوعيًا إلى مدينة أنجمينا (تشاد) اعتبارًا من أغسطس المقبل.
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