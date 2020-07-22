محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات: يرأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم الأربعاء، من مدينة العلمين الجديدة. ومن المقرر أن يناقش الاجتماع متابعة المشروعات القومية والتنموية ومتابعة التكليفات الرئاسية في جميع القطاعات. كما يناقش الاجتماع خطة الدولة لإزالة مخالفات البناء وإزالة أي مخالفة تقوم على أرض الدولة والعمل على الحفاظ عليها. كما يناقش المجلس تقرير عن حالة الوبائية لفيروس كورونا المستجد، في ظل تراجع أعداد الإصابات في الفترة الماضية وإعلان وزارة الصحة عن الوصول للحالة صفر في بعض المحافظ بالإضافة إلى متابعة توافر الدواء بالكميات الكافية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. مدبولي يرأس اجتماع الحكومة من العلمين الجديدة لمتابعة عدد من الملفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.