صرف معاشات أغسطس وامتحانات القدرات بالجامعات أبرز عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

استحوذت أخبار الشأن المحلي على عناوين الصفحات الأولى لصحف القاهرة، الصادرة اليوم الأربعاء، وجاء في مقدمتها الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع العاهل السعودي، وبدء صرف معاشات أغسطس غدا، وزيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى سانت كاترين بجنوب سيناء، وتصريحات وزير المالية حول قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وما يماثلها الذي وافق عليه مجلس النواب.

وتحت عنوان "الرئيس يتمنى الشفاء العاجل للعاهل السعودي وأمير الكويت"، أبرزت صحيفة "الأهرام الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ للاطمئنان على صحته متمنيا له دوام الصحة والعافية.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قوله إنه تم التوافق خلال الاتصال على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف إزاء مختلف القضايا العربية والإقليمية خلال الفترة المقبلة.

كما أبرزت إعراب الملك سلمان عن خالص التقدير لتمنيات الرئيس السيسي الصادقة، حيث أشار العاهل السعودي إلى ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية السعودية وما يجمع بين الشعبين من روابط ممتدة.

وسلطت "الأهرام" الضوء كذلك على ما نشره الرئيس السيسي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، والذي عبر فيه عن تمنياته بالشفاء العاجل للملك سلمان، وتمنياته بعودته سريعا لاستكمال مسيرته وقيادة بلاده، سائلا الله أن يلبسه ثوب الصحة والعافية وأن يحفظ المملكة وسائر الشعوب العربية، إلى جانب تمنيات الرئيس السيسي بالشفاء العاجل للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وأن يرده الله سالما معافى لجموع شعبه والأمة العربية، سائلا المولى عز وجل أن يديم عليه موفور الصحة وتمام العافية.

أما صحيفة "الجمهورية" فعنونت "معاشات أغسطس في ماكينات الصرف غدا"، لتبرز تصريحات رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جمال عوض بأنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتنسيق مع الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تقرر صرف معاشات شهر أغسطس قبل عيد الأضحى المبارك؛ تيسيرا على أصحاب المعاشات.

ونقلت الصحيفة عن عوض قوله إن جميع المعاشات ستكون متاحة صباح الخميس في الحسابات البنكية وماكينات الصرف الآلي، أما عن خطة الصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد المصرى فسيكون الصرف لمن كانت معاشتهم قبل زيادة يوليو الجاري أقل من 1000 جنيه بداية من غد من منافذ الهيئة التي ستعمل بشكل استثنائي، على أن يستكمل الصرف لنفس الفئة يوم السبت من منافذ الهيئة ومكاتب البريد، ومن كانت معاشتهم أقل من 2000 جنيه قبل الزيادة، فيتم الصرف لهم يومي الأحد والإثنين، على أن يتم الصرف لباقي أصحاب المعاشات مهما كانت قيمة معاشاتهم يومي الثلاثاء والأربعاء من منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

وفي صحيفة "الأخبار" وتحت عنوان "وزير المالية : حوافز جديدة لممولي الضرائب .. مهلة حتى نهاية ديسمبر لإنهاء المنازعات في المرحلة الإدارية"، نقلت الصحيفة تأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية الذي وافق عليه مجلس النواب، يتضمن حوافز جديدة للممولين والمكلفين وغيرهم بما يسهم في مساندتهم وتخفيف الأعباء عنهم والحد من الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد، على النحو الذي يساعد فى سرعة تحصيل حق الدولة من المديونيات المتأخرة وتعظيم قدرتها على أداء الخدمات العامة خلال الجائحة.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير المالية أوضح أن القانون يعد إحدى أدوات الحكومة لمعالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كورونا، حيث يشجع الممولين والمكلفين وغيرهم على سرعة سداد المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم التي تشمل الضريبة على الدخل والقيمة المضافة وضريبة الدمغة والضريبة العقارية ورسوم التنمية والضريبة الجمركية واشتراكات التأمينات الاجتماعية وجميع مستحقات الدولة.

كما أشار معيط - وفقا للـ"الأخبار" - إلى أنه سيتم التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية بنسبة 90% إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة في موعد أقصاه 60 يوما الأولى من تاريخ العمل بالقانون الجديد، و70% إذا تم السداد خلال الستين يوما التالية، و 50% إذا تم السداد خلال الستين يوما التالية، مضيفا أن القانون يقرر التجاوز الكامل بنسبة 100% عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية التي لم يسددها الممول أو المكلف بشرط سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة قبل تاريخ بدء العمل بالقانون الجديد.

وأبرزت "الأهرام" زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لسانت كاترين بجنوب سيناء وتفقده عددا من المشروعات بمنطقة الزيتونة لخدمة الأهالي في ضوء تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة خلال افتتاح مشروع "الأسمرات 3"، بالعمل على تطوير مدينة سانت كاترين وإقامة مدينة سانت كاترين الجديدة لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية لهذه المدينة.

فتحت عنوان "مدبولي: تطوير شامل لمطار سانت كاترين"، نقلت الصحيفة تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بتطوير مطار سانت كاترين لتنشيط السياحة لهذه المنطقة الخلابة؛ لتكون مقصدا مهما للسياحة الدولية للتمتع بالمناطق الطبيعية والاستشفاء والاستمتاع بالروحانيات في المناطق المقدسة لدى معتنقي الديانات السماوية الثلاث.

وأبرزت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان " تفويض شعبى لـ(درع الوطن) لحماية الأمن القومي .. تأييد واسع لقرار (النواب) ورسالة للعالم باللغتين الإنجليزية والفرنسية"، إصدار مجلس النواب بيانا باللغتين الإنجليزية والفرنسية بشأن موافقته خلال الجلسة العامة السرية أمس الأول على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

وأشارت "الأخبار" إلى أن قرار مجلس النواب حظي بتأييد عارم وتفويض شعبي من القوى السياسية والأحزاب المختلفة والخبراء العسكريين، إضافة إلى الدبلوماسيين والسياسيين الذين أكدوا أن القرار يحمي الأمن القومي المصري ويؤكد أيضا اصطفاف الشعب بكافة أطيافه خلف قيادته وقواته المسلحة درع الوطن وحائط الصد في مواجهة التحديات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والأمة العربية.

وذكرت "الأخبار" أن القوى السياسية من البرلمان والأحزاب وتنسيقية شباب الأحزاب اعتبرت أن قرار مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال هو قرار تاريخي في ظل المؤامرات التي تحاك للدولة المصرية وثروات الدول العربية ومنها ليبيا التي تعد أمنًا قوميا للبلاد.

حيث نقلت تصريحات النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب التي أكد خلالها أن القوات المسلحة المصرية هي العمود الفقري للأمة العربية وهي حائط الصد في مواجهة تفتيته وتقسيمه، وأوضح كذلك خلالها أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع خطوطا حمراء للأمن القومي المصري لايمكن لأي ميليشيات إرهابية تدعمها حكومات ودول، تجاوزها.

وفيما يتعلق بانتخابات مجلس الشيوخ، وتحت عنوان "لأول مرة تصويت المصريين بالخارج لـ(الشيوخ) عبر البريد.. والخارجية تدعو المصريين لتسجيل بياناتهم"، ألقت صحيفة "الجمهورية" الضوء على إعلان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ سيكون مقررا لها 9 و10 أغسطس المقبل، وفي حالة الإعادة سيكون من 6 سبتمبر حتى 7 سبتمبر المقبل، وفقا للتوقيت المحلي للبعثة التي ستجرى بها الانتخابات، وأنه للمرة الأولى يسمح بالتصويت عبر البريد للمصريين بالخارج تسهيلا عليهم في ظل الأزمة التي يشهدها العالم وسعيا للحد من تداعيات فيروس كورنا المستجد.

وأشارت الصحيفة إلى أن المستشار لاشين إبراهيم أوضح أنه يتعين على كل ناخب مقيم بالخارج تسجيل بياناته والبعثة الدبلوماسية المصرية التابع لها ومحل إقامته بالخارج، من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.www.elections.eg.

كما نقلت "الجمهورية" دعوة وزارة الخارجية المصريين المقيمين في الخارج الى تسجيل بياناتهم من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية، اعتبارا من السبت الموافق 25 يوليو الجاري وحتى الجمعة 31 من الشهر ذاته، وذلك في ضوء صدور قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 44 لسنة 2020 بتنظيم إجراءات تصويت المصريين خارج مصر في انتخابات مجلس الشيوخ.

وذكرت الصحيفة أن الوزارة أوضحت أنه سوف يظهر للناخب رقم التسجيل تمهيدا لحصوله على بطاقة الاقتراع من على الموقع الرسمي للهيئة خلال يومي الانتخاب بالخارج (الأحد 9 والإثنين 10 أغسطس) لإرسالها بالبريد السريع على عنوان البعثة حتى نهاية يوم الأربعاء 12 أغسطس المقبل.

وتحت عنوان " إسدال الستار على امتحانات الثانوية العامة .. "الأعلى للجامعات" بدء اختبارات القدرات 8 أغسطس"، سلطت صحيفة "الأهرام" الضوء على انتهاء امتحانات الثانوية العامة لهذا العام يوم أمس، بعد أن أدى طلاب القسم العلمي شعبة الرياضيات، امتحان الجبر والهندسة الفراغية.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، قوله إن اليوم الأخير للامتحانات سار بشكل جيد.

وأشارت الصحيفة، في سياق متصل، إلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات على إجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2020 في الفترة من يوم السبت 8 أغسطس المقبل وحتى الخميس الموافق 20 من الشهر نفسه، للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، على أن تبدأ أعمال التنسيق للمرحلة الأولى عقب انتهاء هذه الاختبارات.