أخبار مصر | لمخالفته القرارات.. غرامة 3 آلاف لصاحب شادر لبيع الأضاحي بالدقي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر لمخالفته القرارات.. غرامة 3 آلاف لصاحب شادر لبيع الأضاحي بالدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرار بحظر إقامة الشوادر لبيع الأضحية والماشية في الشوارع الرئيسية والحدائق، ومن يخالف ذلك يتعرض للمخالفة الفورية وقدرها 3000 جنيه.

وتنفيذًا لذلك، قام حي الدقي تحت إشراف اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس الحي، بحملة مكثفة لرصد المخالفين لقرار المحافظ، حيث تبين وجود أحدهم بشارع سليمان جوهر، وتم تحرير محضر وتغريمه 3000 جنيه وفض الشادر في الحال.

وتابع اللواء أحمد عبدالفتاح، أن الحملة أسفرت عن تحرير 15 محضر مخالفة نتيجة انتظار السيارات أعلى رصيف مشاة، وتغريمهم 500 جنيه.

استمرار غلق الكافيهات

وواصل حي الدقي في غلق كافيه يدار بعد انتهاء رخصه السياحة لوجود مخالفات في التنظيم، وتم رفع المحتويات لإيقافه عن الاستمرار في المخالفة.

كما تم ضبط دراجه ناريه مخالفه للغرض من الترخيص لقيام مالكها ببيع مشروبات في الطريق العام بدون تصريح.

وأثناء المرور علي الجراجات، تم رصد بناء مخالف في مساحه جانبيه للعقار بمسطح حوالي ١٠م ويستغله كمغسلة، وتم اتخاد الإجراءات اللازمة، وإيداع جميع المضبوطات في مخازن الحي.

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تعليمات صارمة من محافظ الجيزة بشأن التصالح في مخالفات البناء

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تعليمات جديدًا بشان التصالح في مخالفات البناء مع المواطنين، مشددًا على أهمية إزالة مخالفات البناء بصفة مستمرة للحفاظ على المظهر الحضاري للعاصمة.

أكد "راشد"، بضرورة التعامل الجاد والحازم مع ملف الطلبات المقدمة بشأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وسرعة البت في الطلبات التي سبق تقديمها او التي جاري تقديمها من قبل المواطنين حاليا، وذلك من خلال اللجان الفنية المشكلة وبالتنسيق الكامل مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن في ضوء الضوابط والمعايير المنصوص عليها قانونا وذلك في موعد غايته شهرين.

جاءت تصريحات المحافظ، خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة مع رؤساء اللجان الفنية المُشكلة للبت في طلبات التصالح، لبحث آخر المستجدات في طلبات التصالح المقدمة، ومناقشة المعوقات التي تواجه عمل اللجان الفنية، وذلك بحضور اللواء علاء بدران السكرتير العام واللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد ورؤساء الاحياء والمراكز والمدن.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز ورؤساء اللجان على ضرورة انعقاد اللجان ثلاثة أيام أسبوعيا واعداد تقرير دوري وبيان بالطلبات التي تم قبولها والطلبات التي رفضت، مشددا على عدم قبول الطلبات الخاصة بالمخالفات والحالات التي لا يجوز التصالح فيها، كما تطرق المحافظ خلال الاجتماع إلى مخالفات الجراجات مشددا على عدم التصالح على مخالفات الجراجات التي يمكن إعادتها إلى حالتها وإعادة استخدامها وباستثناء الحالات التي يستحيل إعادتها مره أخرى لحالاتها.

وحرص المحافظ على الاستماع من رؤساء اللجان الفنية عن المعوقات والمشاكل التي تواجه عملهم سواء أثناء البت في طلبات التصالح أو معاينة مواقع المخالفات محل الطلبات موجهًا رؤساء الأحياء والمراكز بتذليل كل هذه المعوقات.

وفى نفس الإطار، أكد محافظ الجيزة، أن مجهودات إزالة مخالفات البناء مستمرة على مستوى المحافظة ولن تتوقف لردع المخالفين وتحقيق الانضباط.