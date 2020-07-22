شكرا لقرائتكم خبر عن غالبية القراء يؤيدون شن تشريع جديد لمواجهة جرائم التحرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام ”الخليج 365” باستطلاع أراء قرائه حول شن تشريع جديد لمواجهة جرائم التحرش في سؤال بعنوان: هل تؤيد سن تشريع جديد لتغليظ عقوبة التحرش ؟

وجاءت النتيجة كالتالى: غالبية القراء بنسبة 91% أجابوا بـ "نعم" معلنين تأييدهم على سن تشريع جديد لتغليظ عقوبة التحرش.

في حين أجاب 9% من المشاركين بلا.

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وكان الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، قد أكد إن التحرش بعيد تماما عن الأخلاق والقيم التي تربيت عليها الأسرة المصرية، مؤكداً أن التحرش جريمة، ففي أول 2013 أصدرت دار الإفتاء فتوى، أن التحرش جريمة من الجرائم المنكرة ويرتقى إلى كبيرة من الكبائر وعقابه أليم.

وأضاف المفتى، أن المرأة في التشريع الإسلامى لها مكانة مميزة والإسلام كرمها وأعطى لها كل الحقوق.

وأكد مفتى الديار المصرية، أنه غير مقبول أبدا أي تبرير للتحرش، مشدداً على أنه لا علاقة له بالزى فهناك تحرش بالمنتقبات والمحجبات والأطفال وكبار السن.