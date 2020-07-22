شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط للرياح جنوب البلاد اليوم وطقس مائل للحرارة رطب بالقاهرة والعظمى 34 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية، شبورة مائية صباحا، و طقس معتدل والرياح نشطة مما يؤدى يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 75 % .

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة، ويتوقعات بنشاط للرياح على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق .

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء، بالقاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجات، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجات، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجات، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 31 درجة.

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وشهد أمس الثلاثاء، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وشبورة مائية صباحا، فيما شهدت السواحل الشمالية، طقس معتدل والرياح معتدلة، فيما وصلت معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80 % .

كما شهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة .