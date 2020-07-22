شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: صادرات الثوم والفلفل والباذنجان تتخطى 33 ألف طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة ، عن ارتفاع صادرات الثوم والفلفل والباذنجان لما يزيد عن 33ألف طن، منها الثوم 30 ألف 575 طن ، عن ماقبلة 23 الف و265 طن ، وصادرات الفلفل 2204 طن ، وباذنجان 831 طن منذ بدء موسم التصدير وحتى 15 من الشهر الجارى ، وسط متابعة لجميع الشحنات المصدرة من الخضروات تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية والدولية ، وجارى الشحن والتصدير .

وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى ، في تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن صادرات مصر الزراعية من الخضر والفاكهة ، تشهد تدفق ملحوظ لجميع الأسواق العالمية ، مضيفا أن جميع الشحنات التي تصدّرها مصر إلى أي دولة تكون من خلال شهادة زراعية صادرة من الحجر الزراعي مدوّن عليها اسم الدولة "بلد المنشأ " ، وهي غير قابلة للتزوير، مكتوب بها بلد المنشأ " جمهورية مصر العربية "، والدولة المستقبلة للمنتجات.

وأضاف " العطار" أن منتجات مصر الزراعية ذات جودة عالية حيث تصدر مصر أكثر من 5 ملايين طن منتجات زراعية لكل دول العالم سنوياً ، أذ لم تتوقف مصر عن التصدير رغم أزمة كورونا ، موضحا أن الدول العالمية الكبرى تستورد منتجات زراعية من مصر، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وروسيا ونيوزيلندا وأستراليا وغيرها.

كانت وزارة الزراعة ، أكدت إن المنتجات الزراعية المصرية تغزو حاليا معظم دول العالم بما في ذلك الأسواق الأوروبية والأمريكية التي تضع مواصفات فنية قاسية على واردتها من السلع الغذائية ، موضحة أن مصر لا تسمح بتصدير أي سلع غذائية غير جيدة أو لا تتوافر فيها المواصفات الفنية التي تضعها الدول المستوردة وذلك حفاظا على سمعة السلع المصرية في الأسواق العالمية.