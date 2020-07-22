أخبار مصر | درجة الحرارة العظمى تصل لـ43.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر درجة الحرارة العظمى تصل لـ43.. الأرصاد تعلن طقس اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 24 والعظمى 34
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 23 والعظمى 34
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 23 والعظمى 34
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 23 والعظمى 33
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 30
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 24 والعظمى 30
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 21 والعظمى 28
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 20 والعظمى 30
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 22 والعظمى 36
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 31
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 24 والعظمى 31
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 34
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 21 والعظمى 36
درجات الحرارة في السويس الصغرى 22 والعظمى 35
درجات الحرارة في العريش الصغرى 23 والعظمى 32
درجات الحرارة في رفح الصغرى 22 والعظمى 31
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 25 والعظمى 36
درجات الحرارة في نخل الصغرى 22 والعظمى 36
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 28 والعظمى 40
درجات الحرارة في طابا الصغرى 28 والعظمى 37
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 22 والعظمى 36
درجات الحرارة في الطور الصغرى 25 والعظمى 34
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 41
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 30 والعظمى 39
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 30 والعظمى 39
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 24 والعظمى 36
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 36
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 24 والعظمى 37
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 24 والعظمى 38
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 25 والعظمى 39
درجات الحرارة في قنا الصغرى 28 والعظمى 41
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 31 والعظمى 42
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 31 والعظمى 43
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 29 والعظمى 40
درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 29 والعظمى 40
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 28 والعظمى 39
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 28 والعظمى 38
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 30 والعظمى 36
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 30 والعظمى 35