شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة الاقتصادية بطنطا تنظر أولى جلسات محاكمة منار سامى فتاة التيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظر المحكمة الاقتصادية بطنطا، أولى جلسات محاكمة منار سامي فتاة التيك توك، والتى تم تحديدها اليوم الأربعاء 22 يوليو، والمختصة بنظر الدعوى الخاصة بالجرائم الإلكترونية، فى اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديوهات خادشة للحياء، بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور، وضبطها صحبة مسجل، بحوزتهما سلاح أبيض ومخدرات، فى منطقة كفر سعد دائرة مركز بنها.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة كفر شكر، قد قرر تجديد حبس منار سامي "فتاة التيك توك"، للمرة الثانية، في اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديوهات خادشة للحياء، بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور، وضبطها صحبة مسجل سلاح، بحوزتهما سلاح أبيض ومخدرات، في منطقة كفر سعد دائرة مركز بنها.

وألقت الإدارة العامة للآداب القبض على المتهمة منار سامي المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة التيك توك" لإذاعتها محتويات إباحية على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور.

وشهدت إحدى جلسات نظر حبس المتهمة أمام قاضي المعارضات اعتراضات من جانب بعض أفراد أسرتها، وحرر ضدهم محضر بالواقعة، وجرى حبس والد وشقيقي منار.