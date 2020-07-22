شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: التدخين يزيد عدوى الجهاز التنفسى وبرفع مخاطر الإصابة بـكوفيد 19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان أن التدخين لأى نوع من التبغ يضعف قدرات الرئتين ويزيد من خطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسى وكوفيد 19 .

وطالبت وزارة الصحة والسكان في منشور لها اليوم بالتوقف عن التدخين لاى موع من أنواع التبع حفاظا علي الصحة.

Advertisements

جدير بالذكر إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

يذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 88402 حالة من ضمنهم 28924 حالة تم شفاؤها، و 4352 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.