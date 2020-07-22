شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: تواصل تنفيذ مبادرة "حياة كريمة بلا أمية" فى 11 محافظة لليوم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الثلاثاء تنفيذ مبادرة "حياة كريمة بلا أمية" بالتعاون مع الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار فى القرى المستهدفة من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التى تنفذ المرحلة الأولى فى 143 قرية ضمن 11 محافظة،

وتلتزم وزارة التضامن فى هذه المبادرة بإتاحة قاعدة بيانات (الأميين) لكافة فروع الهيئة بالمحافظات، على أن تشمل القوائم أسماء الأميين والرقم القومى وعناوين إقامتهم، وتلتزم بإعداد قوائم بأسماء المرشحين للعمل فى فصول محو الأمية كمدرسين، وتوفير المدرسين من مكلفات الخدمة العامة، ومستفيدات تكافل وكرامة من حملة المؤهلات العليا وفوق المتوسطة والمتوسطة للعمل فى المشروع.

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وكانت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ قد أكدت أن الوزارة تلتزم بإعداد قائمة الدارسين بالشرائح العمرية 16 عاما فأكثر، كاملة البيانات (الاسم/الجنس/السن/الحالة التعليمية) وفقا للنموذج المعد لذلك، والصادر من الهيئة، لتسجيلها على قاعدة بيانات الدارسين، وتساهم الوزارة فى توفير فرص عمل للناجحين المتحررين من الأمية، والمشاركة مع الهيئة فى التغطية الإعلامية بوسائل الإعلام والمشاركة فى القوافل الإعلامية لرفع الوعى المجتمعى بأهمية التعليم، وإبراز بعض النماذج الناجحة بالمشروع.

وأضافت أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار لاتخاذ كافة الإجراءات لضمان مواصلة التعليم وإجراء متابعة للفصول؛ للوقوف على جدية العمل بفصول المشروع، وتوفير ما يلزم لإجراء المتابعة مع الالتزام بتنفيذ توصيات تقارير المتابعة لافته إلى أن المبادرة تستهدف القرى الأكثر فقرا وفقا لخرائط الفقر والتى تتطابق مع قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتكون الفئة المستهدفة من سن 16 سنة حتى 35 سنة على أن يكون هناك استثناء لبعض فئات 35 سنة فأكثر، بشرط الاستعداد التام للدراسة وتلقى العلم، على أن تكون مدة الدراسة من 3 إلى 6 أشهر، وألا يتم دخول الامتحان لأى دارس إلا ببطاقة الرقم القومى، وأن الهيئة وضعت منهجية تدريس تخدم منظومة وأهداف برنامج تكافل وكرامة، وتقديم الدعم الفنى اللازم لكل عناصر العملية التعليمية وتوفير مستلزمات العملية التعليمية.