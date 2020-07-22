شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات متنوعة من وزارة الثقافة احتفالًا بذكرى 23 يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إن ثورة 23 يوليو سطّرت صفحة بارزة من النضال والكفاح فى التاريخ الوطنى الحديث ونجحت فى تجسيد أحلام وطموحات شعب مصر من خلال مبادئها السامية التى حققت الاستقلال ودعت إلى الحرية والمساواة.

وأضافت «إيناس» أن هذه الملحمة البيضاء ستبقى ملهمة للأجيال وباعثًا للإبداع فى مختلف المجالات، منوهة بأن الاحتفالات بهذه المناسبة تقام طبقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التى تم التعارف عليها، حرصًا على السلامة العامة، إذ إن القطاعات تنظم مجموعة من الفعاليات المتنوعة فى عدد من الأماكن المفتوحة وتمتد إلى قناة وزارة الثقافة باليوتيوب وموقعها الإلكترونى.

وتنظم دار الأوبرا، برئاسة الدكتور مجدى صابر، احتفالية فنية تحييها النجمة ريهام عبدالحكيم، بمشاركة كوكبة من نجوم الموسيقى العربية بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى، ويحل عليها الشاعر الكبير جمال بخيت كضيف شرف، فى الـ8 مساءً 23 يوليو الجارى، على مسرح النافورة، وتتضمن مجموعة من الأعمال الوطنية الخالدة التى صوّرت المشاعر الحماسية لجموع الشعب المصرى.

ويفتتح قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور خالد سرور، 8 متاحف فنية وقومية تم إدراجها ضمن خطة إعادة التشغيل، وهى (جمال عبدالناصر، مصطفى كامل، طه حسين، محمود مختار، محمد ناجى، إنجى أفلاطون، حسن حشمت)، إلى جانب الفنون الجميلة فى الإسكندرية والذى ينفذ بالتعاون مع المحافظة معرضًا لمجموعة وثائق تاريخية من مقتنيات مكتبة البلدية التابعة تعرض لأول مرّة، وتتناول عددًا من الوقائع التى واكبت الثورة، إضافة إلى مختارات من أعمال فنانين أجانب أقاموا بها فى هذا الوقت وعاصروا الأحداث.

كما يبث المركز القومى لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، عددًا من الفعاليات الإلكترونية على قناته باليوتيوب، تتضمن عددًا من المؤلفات الغنائية الوطنية، منها «مصر تستحق» كلمات خالد تاج الدين، وألحان وتوزيع وائل عوض، وغناء فريق كورال الحديقة «سلام» إلى جانب فقرة «الأراجوز واحتفالات يوليو» للفنان ناصر عبدالتواب، وعرض فيلم تسجيلى عن «ثورة 23 يوليو» مونتاج وجرافيك جلال الدين جمال، وورشة فنية لصناعة «علم مصر».

أما الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد عواض، فنظم احتفالية فنية كبرى تتواصل على مدار 3 أيام وتنطلق مساء 25 يوليو، بالمسرح المكشوف بقصر ثقافة الأسمرات وتحييها على التوالى فرق الشباب للموسيقى العربية، والنيل للموسيقى والغناء، والتنورة التراثية، إلى جانب عدد من الندوات والعروض الفنية الـ«أون لاين» التى تبثها الفروع الثقافية عبر منصاتها وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى.

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وتبث الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، عبر قناتها باليوتيوب، أمسية مسجلة بعنوان (قراءات لجوانب من ثورة يوليو بعد مرور 68 عامًا)، تتناول البرنامج الاقتصادى والاجتماعى لثورة يوليو وإنجازاتها والعلاقات العربية بعدها، إضافة إلى أمسية فنية مسجلة بعنوان الأغنية الوطنية فى مسيرة ثورة يوليو وتتضمن لقاءات مع الموجى الصغير ابن الموسيقار محمد الموجى، والفنان عادل السيد، رئيس ومؤسس جمعية محبى فريد الأطرش، والدكتورة حامدة السيد، ابنة الشاعر الغنائى الراحل حسين السيد، كما يتم عرض ملف وثائقى يشمل مجموعة من الوثائق والقرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة، منها مطالبة ضباط الجيش للملك فاروق بالتنازل عن العرش، ومرسوم بتأليف لجنة لوضع الدستور، وإعلان دستورى من اللواء أركان حرب محمد نجيب، وتكليف البكباشى جمال عبدالناصر بتأليف الوزارة،.