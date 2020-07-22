شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة كورونا: بدأنا في السيطرة على الفيروس.. وما الداعي لأن ننشر أرقاما غير حقيقية؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، مساء الثلاثاء، إن الأرقام التي تُعلن يوميا في بيانات وزارة الصحة هي الأرقام الحقيقية بالفعل التي تسجلها مستشفيات الوزارة، متابعا: «إحنا هنقول إن الإصابات صفر ليه غير لما تكون فعلا صفر؟ ما الداعي لأن ننشر أرقاما غير حقيقية في حين إن كورونا جائحة موجودة في كل بلدان العالم، وكل العالم يُعلن أرقامه».

وحول أسباب تراجع عدد الإصابات، أضاف حسني، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور معتز عبدالفتاح مقدم برنامج «90 دقيقة» عبر فضائية «المحور»، «إحنا قولنا من شهر ونص إن الفيروس بيضعف، وانتشاره بين الناس بيقل، وبالتالي الناس اللي كانت بتروح المستشفيات وحالاتها شديدة ومتوسطة بتقل، وإحنا فعلا بدأنا نسيطر على الفيروس، حتى وإن كان هناك حالات أخرى أعراضها بسيطة لا تطلب رعاية طبية، فنحن إذن سيطرنا على حالات بتمثل خطورة على صحة المواطن المصري».

تابع: «مصل أكسفورد المنتظر هو لقاح للوقاية من كورونا، وبدأ إجراء التجارب السريرية عليه، والنتائج الأولية تشير إنه بيكون نوعين من المناعة، مناعة تذكرية حينما يتم تناول اللقاح تُذكر الجسم بإن هذا الفيروس موجود وبالتالي تنشط المناعة، ومناعة هجومية تهاجم الفيروس وتُميته في وقتها، نتائج هذا المصل مبشرة جدا».