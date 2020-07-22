شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حكم «الانفصال».. «المصري اليوم» تجرى مواجهة بين الكنيستين الإنجيلية والأسقفية لحسم الجدل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لم يحسم الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٨٣٥٠٢ لسنه ٦٣ق عليا بعدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية الجدل الديني والتنظيمي الدائر بين الطرفين منذ عشرات السنين حول تبعية الاخيرة إلى الطائفة البروتستانتية وعدم الانفصال عنها استنادا إلى حكم القضاء خاصة وسط موجة اعتراضات من جانب المطران منير حنا مطران الكنيسة الاسقفية في مصر والقرن الافريقى ورئيس أساقفة إقليم الاسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية.

«المصرى اليوم» أجرت مواجهة ثنائية بين قيادات وممثلى الكنيستين الإنجيلية والاسقفية الانجليكانية لحسم الجدل حول هذا الأمر والذي اعتبرته الكنيسة الإنجيلية بمثابة نهاية شاملة لهذا النزاع وغلق للملف بصدور الحكم النهائي البات، وبذلك تخضع الكنيسة الأسقفية لأحكام القضاء النهائية والباته، والكف عن ما يتم من إجراءات متعلقة بتغيير في الصفات والمناصب والمسميات الإدارية والتقسيمات الداخلية، بغرض محاولة تشتيت الرأي العام والعدالة، ومحاولة تصور وجود كيانات جديدة أو إنشاء مراكز قانونية جديدة.

المطران منير حنا مطران الكنيسة الاسقفية في مصر والقرن الأفريقي ورئيس أساقفة إقليم الاسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية قال أنه لا يمكن أن تكون الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية تابعة للطائفة الإنجيلية كونها جزء لا يتجزأ من اتحاد الكنائس الأسقفية الأنجليكانية في العالم والذي يرأسه رئيس اساقفة كانتربرى وبالتالى لا يجوز أن تكون لنا رئاستين دينيتين متمثلتين في اقليم الاسكندرية الجديد والطائفة الإنجيلية خاصة وان كنيسته ترأس عشر دول إفريقية بينما الطائفة الإنجيلية محلية داخل مصر فقط.

وأضاف «حنا» أن البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر يعرفان حقيقة الأمر جيدا لذلك أصدروا تصريحات جيدة عند تدشين إقليم الاسكندرية الجديد.

ورد على طلب سعيهم للضم للكنيسة الإنجيلية منذ عام 1940 قائلاً أنه للأسف هذا الكلام غير صحيح والحقيقة أنه ما طلب في عام ١٩٤٤ هو توثيق الزيجات لأن أغلب قساوسة الكنيسة الاسقفية بمصر كانوا أجانب ولم يكن لديهم دفاتر توثيق ولكن عندما حل القساوسة المصريين الاسقفين محل الأجانب منحتهم وزارة العدل دفاتر توثيق الزواج مثل الإنجيليين ولم يعد لنا احتياج لدفاتر توثيقهم وكان من الممكن الاستعانة بموثقين أي كنيسة خاصة وأن الموثق أو المأذون لا يرتبط بطائفة أو مذهب بعينه والآن نحن لدينا موثقين معتمدين لطائفتنا الأسقفية.

وقال أنه لو كانت الكنيسة الاسقفية جزء من الطائفة الانجيلية كما تدعى الاخيرة منذ عام ١٩٤٤ فلماذا تم توقيع اتفاقية مع الأزهر الشريف متساءلاً:الم يكن من الأجدر أن يتم التوقيع مع الطائفة كلها وليس مع جزء أو مذهب صغير منها ولو كانت الطائفة الإنجيلية هي الممثلة لنا لماذا يكون لنا عضوية مستقلة في بيت العائلة المصرية المعتمدة من رئيس الوزراء كما أنه لو كانت الطائفة الانجيلية هي كنيستنا الام كيف نكون أعضاء مستقلين بذاتنا في مجلس كنائس مصر ومجلس كنائس الشرق الاوسط ومجلس الكنائس العالمى.

وكشف «حنا» عن أن الدولة المصرية تتعامل مع كنيسته على أساس أنها طائفة دولية معتمدة مثل التلاتين والكاثوليك والأرمن وكانت تصدر قرارات ملكية والان جمهورية بإنشاء كنائس جديدة تابعة للكنيسة الاسقفية.

وقال أنه فيما يتعلق بالشق القانوني والنزاع القضائي بين الطرفين هناك عدد من القضايا المتداولة أمام محكمتى الإدارية العليا والقضاء الإداري تمثل في الدعوى رقم 20522/74 ق جلسة 18/7/2020 والدعوى رقم 19847/72 ق جلسة 15/8/2020 والدعوى رقم 3325/ 72 ق جلسة 8/8/2020 والطعن رقم 67194/65 ق والطعن رقم 13593/66 وأخيرًا الدعوى رقم 41874/74 ق المرفوعة من الدكتور القس أندريه زكى اسطفانوس ضد وزير الداخلية جلسة 18/7/2020.

واختتم تصريحاته قائلاً: كنا نأمل أن تُحل كل هذه الخلافات بعيداً عن المحاكم العامة تنفيذاً لتعاليم الكتاب المقدس وبالفعل تقدمنا باقتراح يحل المشكلة ودياً من خلال مذكرة تضمن التفاهم والتعاون المشترك بين الطائفتين، وقد تقدمنا بهذا الاقتراح كتابة إلى رئيس الطائفة الإنجيلية لعرضه على المجلس الإنجيلي العام، وأوضحنا أن موقف الطائفة الأسقفية يختلف عن موقف المذاهب التابعة للطائفة الإنجيلية، لكون تلك المذاهب اكتسبت هويتها من خلال الشخصية الاعتبارية للطائفة الإنجيلية، وذلك لأنها أنشئت بعد تكوين الطائفة الإنجيلية وعقيدتها إنجيلية ولكن للأسف، لم نتلق أي رد على هذا المقترح الودى، ونحن لا نجد أي مبرر لإجبار شعب الطائفة الأسقفية على الإنتماء إلى الطائفة الإنجيلية، لأن ذلك يتنافى مع الحقوق والحريات التي نص عليها دستور مصر العظيم الصادر عام 2014.

ولفت إلى أنه لا يمكن للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية أن تندرج تحت الطائفة الإنجيلية لأسباب من بينها أنه لصدور حكم نهائى وبات من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 962 لسنة 27 القضائية في جلسة 11 يناير 1986 ويقضى هذا الحكم أنه لا يجوز للكنيسة الأسقفية أن تكون جزءاً من الطائفة الإنجيلية وذلك في ضوء أحكام الأمر العالى الصادر في 1902م بشأن الإنجيليين الوطنيين وهذا يبطل جميع المستندات التي قدمت من الطائفة الإنجيلية لهيئة المحكمة كما أنه لا يمكن أن تخضع أبرشية الكنيسة الأسقفية في مصر لرئاستين كنيستين في نفس الوقت هما إقليم الأسكندرية والطائفة الإنجيلية كما أنه يشرف إقليم الإسكندرية على 9 دول إفريقية خارج مصر، في حين أن سلطة الطائفة الإنجيلية تقتصر على الكنائس الإنجيلية في مصر كما أن عقيدة وهوية الكنيسة الأسقفية أنها كنيسة كاثوليكية ومصلحة، لأن الكنيسة الأسقفية تتمسك بالتقليد الكاثوليكى الذي لا يتعارض مع الكتاب المقدس وفى ذات الوقت تتمسك بفكر الإصلاح ولا يمكن اختزال عقيدة الكنيسة الأسقفية إلى جانب واحد من هذين الجانبين.

وعلى الجانب الآخر قال يوسف طلعت الشحات المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية في مصر أن الكنيسة الأسقفية منذ عام 1940 هي التي طلبت الانضمام للطائفة الإنجيلية ولم تسعي الطائفة الانجيلية إلى ضم الكنيسة الأسقفية مطلقا، وهذا كله واضح ومثبت بموجب الخطابات الرسمية الصادرة في ذلك الوقت من رؤساء الكنيسة الأسقفية المتعاقبين على رئاستها منذ وجودها في مصر وحتى تولى المطران منير حنا رئاسة الكنيسة (وهنا لا يمكن لاى شخص ان ينكر على رؤساء الكنيسة الأسقفية الأولين حرصهم على مصلحة الكنيسة الأسقفية وعلمهم أيضا لطبيعه تكوين الكنيسة الأسقفية وأنها تتبع كنائس أخرى في أي مكان ام لا، والا ما كانوا تقدموا بهذا الطلب للانضمام إلى الطائفة الانجيلية) متساءلاً: هل جميعهم كانوا مخطئين ولا يعلمون بطبيعة تكوين ونشاة الكنيسة الأسقفية ويتم تصويب خطأهم الان بعد مرور اكثر من 65 عاما؟.

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وأضاف «طلعت» أن الادعاء الوارد من رئيس الكنيسة الأسقفية أنه يوجد فارق بين كنيسة دولية وطائفة محلية فهو امر غير دقيق بالمرة لأسباب جوهرية من بينها أن الطائفة الانجيلية يتبعها 18 مذهب انجيلي من ضمنهم بالطبع الكنيسة الأسقفية، أوضحنا سابقا بوجود عدد من هذه المذاهب الإنجيلية التي لها علاقة روحية واتحاد في بعض المعتقدات والطقوس مع كنائس عالمية موجودة في كثير من الدول حول العالم، بل وان هذه المذاهب تتعدى وتتخطى عدد اتباعها وعدد كنائسها في مصر ما لدى الكنيسة الأسقفية باضعاف.

وتابع:«المطران منير حنا نفسه في عدد من التصريحات واللقاءات المسجلة ومنهم فيديو باسم (هيكل الكنيسة الأسقفية) منشور على صفحة الكنيسة أفاد بوضوح بأن الكنيسة الأسقفية في مصر هي كنيسة مصرية وطنية وليست تابعة لأي كنيسة خارجية وإنما هي جزء من شركة الكنائس الأسقفية على مستوى العالم أي يجمعها روابط تاريخية بين الكنائس الأسقفية على مستوى العالم وأن رئيس أساقفة كانتربري ليس له أي سلطة إدارية أو روحيه على الكنيسة في مصر وإنما سلطته هي بحكم موقعه التاريخي فقط.

وقال أنه ردا على ما أثاره «حنا» بأن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والبابا تواضروس الثانى يعرفان حقيقة الأمر واصدرا تصريحات عند تدشين كنيسة الإسكندرية، فهذا التصريح فيه اقحام لرموز وطنية وقيادات دينية في امر قانوني وشأن داخلي بالطائفة الإنجيلية وغير مفهوم الغرض من الزج باسمائهم في مثل هذا الأمر وكنا نتمنى عدم الزج بأسمائهم لما فيه حرج لهذه القيادات الحكيمة والواعية والتي هي بالفعل تعلم جيدا حقيقة الامر، كما اننا نتسائل هل مجرد التهنئة وتبادل المجاملات أصبح بمثابة دليل قطعى على الاعتراف بانفصال الكنيسة الأسقفية ويتم الاستناد اليه والتعلل به وأنها صادرة عن معرفة بحقيقة الامر، أما أحكام القضاء النهائية التي صدرت في هذا الشأن فهي غير ملزمة وأنها صدرت على غير معرفة بحقيقة الأمر.

وردا على سؤال حول اصرار الطائفة الانجيلية على ضم الكنيسة الأسقفية قائلاً: ان الطائفة الإنجيلية لم تسعي هي منذ البداية إلى طلب ضم الكنيسة الأسقفية بل العكس تماما هو ماحدث، منذ عام 1940 وحتى الان ونتيجة لتبعية الكنيسة الأسقفية للطائفة الإنجيلية تم اتخاذ العديد من الإجراءات الرسمية التي ترتب عليها مراكز قانونية عدة لأصحابها مثل (رسامة قسوس تابعين للكنيسة الأسقفية من خلال الطائفة الإنجيلية – قيام الطائفة الانجيلية بالتصديق على عقود زواج واعلانات شرعية خاصة بالمسيحيين من أتباع الكنيسة الأسقفية – اعتماد كنائس واعتماد شراء أصول وغيره – اعتماد فتح حسابات بنكية) كل هذه الإجراءات تمت عن طريق الطائفة الإنجيلية منذ انضمام الكنيسة الأسقفية وحتى الان واي عبث بطبيعة علاقة الكنيسة الأسقفية وانضمامها للطائفة الإنجيلية يترتب عليه خلل في الأوضاع القانونية والأسرية والكنسية أيضا.

وتساءل:«لماذا كل هذا الإصرار من جانب الكنيسة الاسقفية على خلق نزاع غير مبرر تم حسمه من خلال القضاء ولماذا كل رؤساء الكنيسة الأسقفية الأولين وهم من أنشأوا الكنيسة الأسقفية في مصر لم يقم أيا منهم بمحاولة السعي في هذا الانفصال ومن المستفيد من وجود كنيسة أو طائفة جديدة في مصر فالمعروف ان مصر بها ثلاث كنائس رئيسيه هم ( الكنيسة الارثوذوكسية – الطائفة الانجيلية – الكنيسة الكاثوليكية) ومن يستطيع بعد ذلك ان يمنع ان يكونوا خمس أو ست أو ستون كنيسة رئيسية في مصر.