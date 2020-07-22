شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة المفاوضات: بدء إثيوبيا في ملء السد «غير لائق» سياسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال علاء الظواهري، عضو لجنة المفاوضات الخاصة بسد إثيوبيا، إن مفاوضات اليوم الخاصة بالسد تم التأكد فيها من حجز حوالي 5 مليار متر مكعب وبدء الملء وهو تصرف سياسي غير جيد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الجانب الإثيوبي برر الملء اليوم بأن الأمطار واندفاع المياه اضطره لحجز مياه خلف السد.

وتابع أنه من الناحية الفنية لن يستطيع زيادة المخزون عن 4.9 مليار متر مكعب مشيرا إلى أنه لن يكون هناك تأثيرا على كمية المياه التي ستصل إلى مصر ولكن من الناحية السياسية هو أمر غير لائق.

وأوضح أن ما ظهر من لقطات وتأثير على السودان ليس له علاقة بسد النهضة ولكن هناك سوء إدارة للسدود السودانية.

وأشار الظواهري أن بيان رئاسة الجمهورية يؤكد أن المفاوضات ستسير بشكل أفضل الفترة المقبلة وسيكون هناك سياسة تفاوضية جديدة بناء على المواقف اليوم وسياسة مصر واضحة بحثا عن الوصول لحلول والبعد عن التصادم مشيرا إلى وجود نبرة تفاؤل.

وأوضح أن إثيوبيا ستملئ السد خلال فترة زمنية سيتم الاتفاق عليها والخلاف حول سنوات الجفاف الممتد والمطالبة بمراعاة هذه السنوات وأن تفرج إثيوبيا عن المياه حال حدوث الجفاف حتى لا تتأثر مصر.

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