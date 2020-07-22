شكرا لقرائتكم خبر عن إيبارشية هولندا القبطية تكرم السفير المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت إيبارشية هولندا القبطية في المركز الثقافي القبطي بامستردام، مساء الثلاثاء، حفل تكريم لسفير جمهورية مصر العربية بهولندا السفير أمجد عبدالغفار، وذلك بمناسبة نهاية خدمة سيادته في السفارة المصرية في لاهاي.

وقالت الإيبارشية في بيان: «جاء ذلك للتعبير عن الشكر والامتنان والتقدير للجهود التي بذلها سيادته خلال فترة رئاسته للبعثة الدبلوماسية في الفترة السابقة».

حضر الاحتفال نيافة الأنبا آرساني أسقف هولندا ولفيف من كهنة ايبارشية هولندا وآخرين من الشخصيات المصرية العامة، وسعادة الوزير المفوض إيهاب سليمان والقنصل العام بالسفارة المستشار حازم فوزي وجميع أعضاء البعثة الدبلوماسية، ومدير شركة مصر للطيران ياسر موسي.

وفي نهاية الاحتفال قدم نيافة الأنبا آرساني الشكر لسعادة السفير على كل ما قدمه للجالية المصرية في المملكة الهولندية، من خدمات وتسهيلات في المعاملات لأبناء الجالية خلال فترة رئاسته للبعثة وقدم له هدية تذكارية.