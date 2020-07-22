شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة بني سويف» تنعي وفاة كيميائية بالمعمل بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نعت مديرية الصحة في محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، وفاة كيميائية بالمعمل المشترك، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد. وقال بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية الصحة، بمزيد من الحزن والاسى ينعي الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الكيميائية دعاء احمد عبد الحافظ، بالمعمل المشترك التي وافتها المنية، اليوم، عن عمر يناهز ٢٨ عام، أثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 88,402

تعافي 28,924

وفيات 4,352

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