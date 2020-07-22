شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يدعو المواطنين للمشاركة في «انتخابات الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، المواطنين إلى ضرورة الخروج إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن رأيهم في انتخابات مجلس الشيوخ والإدلاء بأصواتهم، والمشاركة في العرس الديمقراطي، مؤكدًا أن «المشاركة الإيجابية في الانتخابات واجب وطني على كل مصرى، وأهمية المشاركة السياسية للنهوض بوطننا الغالي».

جاء ذلك خلال اجتماع عقده لبحث الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ في محافظة البحيرة، والمقرر انعقادها يومى 11 و12 أغسطس، بحضور الدكتور نهال بلبع، نائب المحافظ، والمهندس حازم الأشموني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد بدر، السكرتير المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ومسؤولي الشركات العامة والمرافق والمرور والمرافق والحماية المدنية.

وقال المحافظ إن الكتلة التصويتية لمواطنى محافظة البحيرة تبلغ 3 مليون و895 ألفًا و934 ناخبًا وناخبة، بنسبة 6.36٪، من إجمالی عدد الناخبین علی مستوى الجمهورية، كما تبلغ عدد المراکز الانتخابية 719 مركزًا في 18 لجنة عامة و908 لجنة فرعية.