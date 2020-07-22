شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد منطقة الروضة والمنيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الثلاثاء، منطقة الروضة بمصر القديمة وشارع المنيل. وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على سرعة الإنتهاء من مشروعات إحلال وتجديد شبكات المياه وتحويل خطوط الصرف الصحي والمياه بعيدًا عن مسار مترو الأنفاق وسرعة الانتهاء من أعمال الرصف. وتفقد محافظ القاهرة خلال الجولة منطقة سوق التونسي بمنطقة الخليفة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 88,402

تعافي 28,924

وفيات 4,352

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