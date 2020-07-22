هل يمكن إقامة دعوى إعلام الوراثة بعد مرور أكثر من 30 سنة على الوفاة؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل البعض من المواطنين، عن قانونية رفع دعوى إعلام الوراثة بعد مرور أكثر من 30 عاما على تاريخ الوفاة، ويوضح ”الخليج 365” فى النقاط التالية مدى قانونية هذا الإجراء طبقاً لنصوص القانون.

س:هل من الممكن رفع دعوى إعلام الوراثة بعد مرور أكثر من 30 عاما على تاريخ الوفاة؟ ج: طلب إثبات إعلام الوراثة ليس له مواعيد، ويجوز إقامته فى أى وقت أمام محكمة الأسرة. "الأوراق المطلوبة لاستخراج إعلام وراثة" -شهادة وفاة المورث المتوفي. -صورة بطاقة رقم قومي للمتوفي. -صورة بطاقة رقم قومي لمقدم الطلب. -أعلان الورثة بعريضة الطلبات وبتاريخ الجلسة المحددة لأعلام الوراثة. -اثنين شهود وبطاقة الرقم القومي الخاصة بهم يوم الجلسة المحددة. ويقول المحامى خالد محمد، إن إعلام الوراثة يشمل العديد من الاستفسارات، فيما يخص الورث الشرعى، وهى:. س:هل من الممكن رفع دعوى الإعلام بعد مرور أكثر من 30 عاما على تاريخ الوفاة ؟ Advertisements ج:طلب إثبات إعلام الوراثة ليس له مواعيد، ويجوز إقامته فى أى وقت أمام محكمة الأسرة، ولا يوجد مشكلة فى شهادة الوفاة الكمبيوتر ما دامت مستخرجة من مكتب الصحة وممهوره بخاتم الدولة. س:كيف يتم توزيع التركة أو الأرث على الورثة؟ وما هى الأجراءات القانونية ؟ ج: أما عن كيفية توزيع التركة فسوف تقضى المحكمة بذلك، فى مادة الوراثة وفقاً لعدد الورثة ودرجة قرابة كل واحد منهم. س:هل يصح إعلان جميع الورثة فى عنوان واحد ؟ ج:يجوز إعلان الورثة جميعاً على عنوان واحد، المهم هو استلام أحد الورثة الإعلان عن باقى الورثة، وتجهيز شاهدين للشهادة بالجلسة. س:هل يصح تنازل أحد الأخوة عن نصيبه فى الميراث لأخيه مقابل مبلغ بخس من المال دون أن يحدد هذا الأرث ويتم توزيعه على كل الورثة؟ ج:لا يوجد مانع من تنازل أحد الورثة عن حقه فى الميراث مدام كان ذلك بمحض إرادته دون إكراه.

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