شكرا لقرائتكم خبر عن Top 7.. تابع أبرز القصص الخبرية على مدار اليوم مع محمد أسعد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت Top 7، أهم القصص الخبرية التي حدثت على مدار اليوم الثلاثاء، 21 يوليو، ويقدمها الزميل محمد أسعد، وبإمكانك متابعتها على الصفحات الرسمية لليوم السابع على مواقع التواصل الاجتماعى.
وتضمنت عناوين نشرة اليوم مجموعة متنوعة من الأخبار، أبرزها إجازة لكل العاملين بالدولة والعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو، ومجلس النواب الليبي رحب بموافقة البرلمان المصري على إرسال قوات عسكرية مصرية خارج حدود البلاد، وانتهاء امتحانات الثانوية العامة، وخريطة العام الدراسي المقبل للجامعات.
وتضمنت النشرة أيضًا، تفاصيل الخلاف بين كيم كاردشيان وزوجها، ومؤسس أمازون يكسب 13 مليار دولار في يوم واحد.
ويذكر أن TOP 7 هي خدمة إخبارية يومية يقدمها الخليج 365، تعرض بإيجاز أهم القصص الخبرية المصرية، العربية، والدولية، في مختلف المجالات سواء كانت السياسية، الفنية، أو الرياضية على مدار اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر Top 7.. تابع أبرز القصص الخبرية على مدار اليوم مع محمد أسعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.