شكرا لقرائتكم خبر عن آليات وضوابط الدعاية الانتخابية لمجلس الشيوخ × 11 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت الهيئة الوطنية للانتخابات، المرشحين وجميع أطراف العملية الانتخابية بالتزام المرشحين بكافة الإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، ووضعت الهيئة ضوابط الدعاية الانتخابية لمجلس الشيوخ، والمقرر إجرائها يومي 11 و 12 أغسطس المقبل.

وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط الخاصة بالدعاية الانتخابية:

1. تبدأ يوم 26 يوليو الجاري في ذات يوم إعلان القائمة النهائية للمرشحين.

2. تستمر الدعاية الانتخابية لمدة 14 يوما.

3. تبدأ فترة الصمت الانتخابي يوم السبت الموافق 8 أغسطس المقبل، في الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي لكل دولة ، استعدادا لبدء الانتخابات في الخارج يومي 9 و 10 من نفس الشهر.

4. حظر ا التجمعات أو الاجتماعات أو المؤتمرات الانتخابية بسبب فيروس كورونا

Advertisements

5. يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.

6. يودع بالحساب ما يتلقاه من التبرعات وما يخصصه من أمواله

7. على البنك والمرشح إبلاغ الهيئة أولا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره

8. يقوم المرشح بإخطار الهيئة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب

9. يقدم المرشح للهيئة خلال 15 يوما من إعلان نتيجة الانتخابات بيانا يتضمن مجموع المبالغ التى حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقه على الحملة وأوجه الإنفاق.

10. يلتزم كل مرشح بإمساك سجل منتظم وفقا لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل ومصاريف دعايته الانتخابية.

11. تتولى الجهة التى تكلفها الهيئة مراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين ويكون ذلك تحت إشرافها.