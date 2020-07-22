شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء: سانت كاترين تضم أعشابًا طبية لا مثيل لها فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه سيتم الانتهاء من تطوير مستشفى سانت كاترين فى أكتوبر المقبل.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إنه سيتم الاهتمام بالبيئة الزراعية، حيث تضم سانت كاترين زراعات وأعشاب طبية غير موجودة في أي مكان بالعالم.

وأشار اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إلى أن سانت كاترين تضم أقدم مكتبة فى العالم بعد الفاتيكان، مستطردًا: "نسعى لبقاء السائح عدة أيام خلال زيارته لمدينة سانت كاترين وليس يومًا واحدًا".

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وأكد محافظ جنوب سيناء، أن "أهالى سيناء والبدو فى منتهى السعادة فى ظل اهتمام الدولة ومشروعاتها التطويرية".

وكشف اللواء خالد فودة، تفاصيل زيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لسانت كاترين، بالإضافة لعدد من الوزراء، قائلًا إنه يوم تاريخى وخاصة لما تضمنته الزيارة من توجيهات لتطوير مطار سانت كاترين، مضيفًا: أم محمافظة جنوب سيناء حققت صفر إصابات بكورونا.

وقال إن الزيارة تتضمن تطوير شبكة الاتصالات، وتغطية سانت كاترين بشبكة اتصالات قوية، بجانب توفير المياه، وحل أزمة الكهرباء، مضيفًا:" سيتم إنشاء مدينية دينية سياحية عالمية".

وأشار إلى أن رئيس الحكومة وجه بتحسين وتقوية شبكة الاتصالات فى سانت كاترين، بجانب إنشاء مجمع فنادق وإصلاح الطرق من وإلى سانت كاترين لتكون عاصمة للسياحة الدينية.