شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6,1 درجة يضرب شواطئ جزيرة فيجى بالمحيط الهادئ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت هيئة الرصد الجيولوجي الأمريكية بوقوع زلزال قوته 6,1 على مقياس ريختر قبال شواطئ جزيرة فيجي في المحيط الهادئ.
ولم ترد حتى اللحظة أنباء عن وقوع موجات تسونامي أو عن أضرار بشرية أو مادية، حسبما أفادت روسيا اليوم.
وفيجي هي دولة جزرية في ميلانيزيا في جنوب المحيط الهادئ وتبعد نحو 2000 كلم شمال شرق الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا. فأقرب جاراتها هي فانواتو إلى الغرب وكاليدونيا الجديدة التابعة لفرنسا إلى الجنوب الغربي وكرماديك التابعة لنيوزيلندا إلى الجنوب الشرقي وتونغا إلى الشرق وواليس وفوتونا التابعة لفرنسا وساموا إلى الشمال الشرقي وتوفالو إلى الشمال.
كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 6,1 درجة يضرب شواطئ جزيرة فيجى بالمحيط الهادئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.