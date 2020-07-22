شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يشيد ببطولات القوات المسلحة: كلنا جيش مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ببطولات قواتنا المسلحة الباسلة فى مواجهة الإرهاب، وإحباطها للهجوم الإرهابى على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد شمال سيناء، مؤكدا أن الإرهاب وداعميه إلى زوال، وأن هذه العمليات الجبانة لن تزيد قواتنا المسلحة والشعب المصرى كله إلا قوة وصلابة فى مواجهة قوى الشر والضلال.

وتوجه وزير الأوقاف بخالص العزاء لقواتنا المسلحة الباسلة ولأسرة كل من الشهيدين، ويتوجه بالعزاء إلى الشعب المصري كله فمصاب جندى واحد هو مصاب للشعب المصري كله، فكلنا جيش مصر، سائلا الله عز وجل أن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان، وأن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحمي البلاد والعباد من كل شر وسوء.

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وأعلنت القوات المسلحة فى بيان عاجل لها، إحباط محاولة هجوم إرهابى بشمال سيناء ومقتل 18 تكفيريا وتدمير 3 سيارات مفخخة.

وأكد الجيش المصرى فى بيان رسمى، أنه فى إطار الجهود المتواصلة التى تقوم بها القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب بشمال سيناء وتأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، نجحت قواتنا فى إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد باستخدام (4) عربات وعدد من العناصر التكفيرية .

وقامت قوات التأمين للارتكاز الأمنى بالتعاون مع القوات الجوية بمطاردة العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع وبعض المنازل غير المأهولة، ما أسفر عن مقتل 18 فرد تكفيرى، منهم فرد يرتدى حزام ناسف، وتدمير 4 عربات منهم 3 عربة مفخخة ونتيجة للأعمال البطولية لقوات التأمين، تم استشهاد 2 من أبطال القوات المسلحة وإصابة 4 آخرين أثناء قيامهم بآداء واجبهم الوطنى .