شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: نسعى ألا يزيد الفصل عن 20 طالبا.. وإعلان خطة العام الجديد فى سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc"، الذي يذاع على قناة dmc، أن المدارس الدولية لها الحق في تحديد موعد الدراسة فيها، لأن مناهجها وشهادتها أجنبية ولديها مرونة اختيار ما يناسبها من موعد وفقا للمناهج الخاصة بها، موضحا أن العام الدراسي الجديد يتطلب عمل وجهد كبير لتوفير متطلبات الوضع الجديد للتعليم في مصر، من خلال توفير وسائل الفهم المطلوبة للطلاب وتدريبهم على الطرق الجديدة في التعلم، ولن يزيد عدد الطلبة داخل الفصل عن 20 طالبا.
وقال الوزير، إن البعض اختار أن يدخل أبناءه مدارس دولية وخاصة ذات مصاريف كبيرة، والآن يشكون من مطالبة تلك المدارس بأموالها وزيادة في المصروفات، مشيرا إلى أن الوزارة لن تتدخل في ذلك إلا إذا كان هناك رفع عن الزيادة التي أقرتها الوزارة، وعبر قائلا: "متحملوناش أزمة اختياركوا للمدارس الغالية".
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