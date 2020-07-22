شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة البرلمان" تحذر من التهاون بالتعامل مع كورونا بعد تراجع أعداد الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشد النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، المواطنين بالالتزام بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، متابعا:" الإصابات تشهد انخفاض خلال الفترة الأخيرة، ولكن هذا لا يعني التهوين فى التعامل مع الأزمة، خاصة وأن الجائحة مازالت قائمة ولم تنتهي بعد، حتى وإن كانت محاولات إيجاد مصل مستمرة وبقوة من مختلف دول العالم ومصر من هذه الدولة ولكن الأمر مازال قيد الدراسة والتجارب، مما يستوجب ضرورة الالتزام بالتعليمات الاحترازية والوقائية.

وأوضح أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية منذ مستهل الأزمة، وكان المواطن شريك أساسى فى تنفيذ هذه الإجراءات، وخلال الفترة المقبلة عليه مزيد من الدور لضمان الخروج الأمن من الأزمة دون أن يكون هناك عودة لموجه الإصابات جراء التهاون من تنفيذ الإجراءات الاحترازية على أرض الواقع، خاصة وأن مع تراجع أعداد الإصابة هناك بعض التهاون من قبل البعض فى الالتزام بالتعليمات.

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وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة ارتداء الكمامة فى الأماكن المزدحمة، والحرص على مراعاة التباعد الاجتماعى، وغسل الأيدى باستمرار، للحفاظ على المجتمع من عودة ارتفاع الإصابات مرة آخرى، متابعا:"ولنا فى العديد من الدول المجاورة مثال، حيث يوجد بعض الدول التى خففت الإجراءات ونتيجة التهاون عادت الإصابات بصورة أكبر مرة أخرى، مما يستوجب أن يكون المواطنين حريص فى المقام الأول على نفسه وعلى أسرته وعلى المجتمع.