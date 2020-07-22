شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تطالب تركيا بوقف كافة إجراءاتها فى البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت واشنطن الحكومة التركية بإلغاء كافة إجراءاتها بالقرب من جزيرة كاستيليريزو اليونانية بالبحر المتوسط، حسبما أفادت روسيا اليوم فى خبر عاجل لها.

وكان رئيس الوزراء اليونانى قال إنه على تركيا مواجهة عقوبات الاتحاد الأوروبى ما لم تكف عن التنقيب فى شرق المتوسط، وأضاف رئيس الوزراء اليوناني أن التشكيك التركي للحقوق السيادية لليونان وقبرص هو تشكيك في حقوق أوروبا.

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وفى وقت سابق انتقد الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين ديمرتاش، النظام الرئاسي في تركيا، ومحاولات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السيطرة على السلطات التشريعية والتنفيذية في البلاد من خلال التحول إلى نظام الرجل الواحد بدلاً من النظام البرلمانى.

ووفقا لموقع العربية، أكد الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي اعتراض حزبه نظام النزوة الحالى، موضحا أن المجتمع كان يعاني من صدمة قانون الطوارئ بعد محاولة انقلاب المزعومة 15 يوليو 2016، في هذه الأثناء أخذ الثنائي أردوغان ودولت بهتشلي على عاتقهما تغيير النظام البرلماني، ساندهما في ذلك رؤساء أحزاب صغيرة، استفادوا من صدمة الشعب، وطبقوا مبدأ الصدمة، فهم الشارع حجم الكارثة بعد مدة طويلة".