شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: "فضائل يوم عرفة والأضحى" موضوع خطبة الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، عن أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرر تكليف الشيخ حازم جلال بأداء خطبة الجمعة المقبلة، والتي ستقام بعدد محدود من المصلين بمسجد السلطان أبو العلا بالقاهرة فقط.

وأكدت وزارة الأوقاف أن موضوع الخطبة سيكون بعنوان:"فضائل وأعمال يوم عرفة ويوم الأضحى".

وقررت وزارة الأوقاف إقامة صلاة الجمعة المقبلة، بمسجد السلطان أبو العلا بالقاهرة فقط بعدد محدود من العاملين بالأوقاف، مع رفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرًا بالمنازل أو الرحال ، وبذات الضوابط والإجراءات التي تمت في إقامة الجمعة خلال الأسابيع الماضية.

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وشددت وزارة الأوقاف على أنه لن يتم فتح المساجد أمام المصلين لأداء صلاة الجمعة، حيث لم تتخذ قرارا بعد بإعادة فتح المساجد أمام المصلين لأداء صلاة الجمعة، موجهة أئمة المساجد والعاملين بضرورة الالتزام بهذه الضوابط وعدم فتح المساجد لأى سبب من الأسباب وقت صلاة الجمعة والالتزام بالنداء لأداء صلاة الظهر فى المنازل بأذان النوازل فقط.

ووجه وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بالوزارة ورئيس غرفة عمليات الوزارة، بضرورة استمرار عقد غرفة العمليات على مدار الساعة وخاصة قبل وأثناء صلاة الجمعة والمتابعة اللحظية مع مديريات الأوقاف فى جميع المحافظات لرصد أى مخالفات ومعاقبة المتسبب بها فورا.