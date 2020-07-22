شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يعين رئيسا جديدا لهيئة النظافة خلفا لأبو حديد بعد وفاته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، القرار رقم 4209 لسنة 2020 بتكليف اللواء إيهاب رمضان حسين الشرشابي، رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة، خلفا للواء عادل أبو حديد، الذي توفى إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلي الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

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يذكر أن اللواء عادل أبو حديد رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، توفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، حيث كان متواجدًا بأحد مستشفيات منطقة حدائق القبة، لتلقى العلاج بعد إصابته بالفيروس .

كانت أكدت مصادر بمحافظة القاهرة، وفاة أحد العاملين بالإدارة المالية بديوان عام المحافظة بعد إصابته بفيروس كورونا، وأن الموظف المتوفى كان اجتمع مؤخرًا بعدد من العاملين بالإدارة وهو ما تسبب في إصابة عدد منهم، وأضافت المصادر لـ"الخليج 365"، أن محافظة القاهرة أغلقت الطابق الموجود به الإدارة المالية بديوان عام المحافظة بميدان عابدين، لإجراءات التعقيم والوقاية، لمنع زيادة الإصابات بالديوان، كما قرر المحافظ تقليل عدد العاملين بكل إدارة ليكون بكل مكتب موصف واحد بحد أقصى .

وأضافت المصادر أن إجمالي عدد الإصابات بديوان عام المحافظة وصل لـ9 حالات إصابة، بينهم موظفين بالإدارة المالية وموظفين بإدارات أخرى داخل ديوان عام المحافظة، حيث وجه المحافظة بعزل كل من اشتبه في إصابته وإجراء الفحوصات اللازمة للحالات المخالطة وإعطاء الإجازات اللازمة للمشتبه فيهم والتزامهم بإجراءات العزل.