شكرا لقرائتكم خبر عن مرتزقة أردوغان.. هؤلاء يحاربون فى ليبيا لإشعال الفوضي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "كوديتديانو" الإيطالية إن الرئيس التركى رجب طيب اردوغان دق طبول الحرب فى ليبيا، وأرسل العديد من السوريين "المرتزقة" الذى كان لهم ماض ارهابى، فى طرابلس ، مما يهد هذا "جريمة حرب".

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وأشارت الصحيفة فى تقرير لها إلى أن الرئيس التركى قام بنقل مئات المسلحين من تنظيمات ارهابية من العديد من الجنسيات وخاصة من رجال الجيش الوطنى السورى، وهناك 16100 بينهم 340 قاصرا، والتنوسيون المنتمون لصفوف داعش والذى يبلغ عددهم 2500 ، ووعدهم اردوغان بجواز سفر تركى وراتب قدره 2000 دولار شهريا.

وترى منظمات دولية ان عدد المرتزقة الذين ارسلتهم تركيا الى ليبيا اكبر من ذلك بكثير وان كثيرا منهم قيادات بارزة في القاعدة وداعش