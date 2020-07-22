شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: لقاح أكسفورد الأكثر فاعلية والأقرب لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك تجارب واعدة على لقاح أكسفورد ضد فيروس كورونا.
وتابع الدكتور خالد عبد الغفار، في تصريحات خاصة لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه عند الانتهاء من اختبار اللقاحات على الحيوانات يتم بعد ذلك اختبارها على الإنسان لإثبات مدى فاعليه.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن لقاح أكسفورد يؤكد مع مرور أنه الأقرب والأكثر فاعلية لمواجهة كورونا بعدما تم تجربته على الآلاف والنتائج كانت جيدة.
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن المركز القومي للبحوث يجري أبحاثا على لقاحات كورونا داخليا وخارجيا، مؤكدا أن أعداد الإصابات بكورونا في مصر في انخفاض مستمر.
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