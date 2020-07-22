شكرا لقرائتكم خبر عن بتخفيضات 25%..الزراعة: مضاعفة السلع الغذائية واللحوم بمنافذها استعداد للعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى إدارة الزراعات المحمية مضاعفة كميات المعروض من السلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن بجميع منافذ البيع التابعة للوزارة، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك بتخفيضات تصل لـ 25%، خاصة مع زيادة طلب استهلاك المواطنين للسلع الغذائية فى تلك الفترة، لرفع العبء عن المواطن.

قال المهندس أحمد فتحى مدير عام التسويق بالزراعات المحمية، في تصريحات لـ " الخليج 365"، إنه تقرر مضاعفة السلع الغذائية بمنافذ الزراعات المحلية سواء الثابتة أو المتحركة استعداد لعيد الأضحى، وطرح اللحوم الفرش المجمدة التى تطرح بمنافذ الزراعات المحمية، خلال فترة ما قبل عيد الاضحى، موضحا أن سعر كيلو اللحوم الفرش بـ 105 جنيهات، والأرز7 جنيهات، وطرح كميات مضاعفة من الزبدة البلدى، وطرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، والبقوليات بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالاسوا ق الخارجية بنسبة تخفيضات تصل لـ 25%.

وأكد مدير تسويق الزراعات المحمية، أن المنافذ تقوم ببيع الخضار والفاكهة – البقوليات – السلع الغذائية – لحوم مجمدة ومصنعاتها – لحوم بلدية وضانى – دواجن مجمدة ومصنعاتها – اسماك مجمدة – عسل وزيت زيتون – البان ومصنعاتها، وتوفير جميع السلع الغذائية بأسعار تنافسية وذات جودة عالية، وذلك في إطار العمل على ضبط الأسعار.

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فيما قررت وزارة الزراعة، تشكيل لجان من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والزراعات المحمية لمتابعة الأسعار المخفضة منعا للتلاعب بالسعر، كما تقرر طرح كميات من اللحوم الحمراء الفرش، ومنتجاتها المختلفة بمنافذها الثابتة، وأمام ديوان الوزارة بأسعار مخفضة.

وقال المهندس إبراهيم الدسوقي المشرف على الإدارة العامة للزراعة المحمية، إنه تقرر زيادة المعروض من لمنتجات الزراعية والحيوانية ، وطرح كافة انواع اللحوم، وذلك بالمنافذ التابعة للزراعة المحمية المنتشرة عبر المحافظات، وذلك لخفيف العبء على المواطنين، وتقرر طرح كميات من البقوليات، وزيت الزيتون، والمكرونة والارز والصلصة والزيت والسمن البلدى، وعسل النحل والمربات.