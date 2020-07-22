شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات: 14 مليار جنيه جرى تحويلها لصرف المعاشات بداية من الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسىى وجه بصرف المعاشات قبل العيد لمساعدة الأسر المصرية، مضيفا أن 14 مليار جنيه تم تحويلها، وسيتم صرفها لأصحاب المعاشات يوم الخميس المقبل.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه على ومسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، أن جميع المعاشات ستكون متاحة الخميس صباحا، مضيفا أنه يوم الخميس أصحاب المعاشات التى لديها حسابات فى البنوك 1.8 مليون مواطن ستتواجد الأموال الخاصة بهم صباح الخميس.

وتابع أن البريد يعمل مخصوص يوم السبت المقبل 1500 مكتب لصرف المعاشات لـ 6.2 مليون، وهناك خطة الصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد المصرى، بداية من الخميس منافذ الهيئة ستعمل بشكل استثنائى لصرف المعاشات، مؤكدا انه من الخميس المقبل ستكون المعاشات متاحة فى الحسابات البنكية، وسيتم إتاحة صرف المعاشات بماكينات الصرف الآلى لتخفيف التكدس.

وأوضح أن الصرف لمن كانت معاشاتهم قبل زيادة يوليو 2020 أقل من ألف جنيه بداية من الخميس من منافذ الهيئة، ويستكمل الصرف لفئة من كانت معاشاتهم قبل زيادة يوليو 2020 أفل من ألف جنيه يوم السبت من منافذ الهيئة ومكاتب البريد، ومن كانت معاشاتهم، ومن لم يتم صرف معاشاتهم فى هذه المواعيد سيتم صرفها أول يوم أقرب ماكينة صرف آلى يأخذ المعاش الخاص به.