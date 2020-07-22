شكرا لقرائتكم خبر عن مستثمرو البحر الاحمر: صربيا أحدث الجنسيات السياحية فى الغردقة برحلة أسبوعيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تامر نبيل عضو غرفة المنشآت الفندقية وعضو جمعية مستثمرى البحر الأحمر، إن السياحة الصربية هى أحدث الاسواق التى انضمت إلى الجنسيات السياحية فى البحر الأحمر حديثا، حيث وصلت منذ أيام أول طائرة من العاصمة بلجراد إلى الغردقة، وعلى متنها مايقرب من 130 سائحا.

وأوضح نبيل لـ"الخليج 365"، أنه من المتوقع تسيير طائرة أسبوعيا من بلجراد للغردقة فى أول استئناف للحركة السياحية من صربيا عقب فيروس كورونا، لافتا إلى توقعات بارتفاع الاعداد خلال الاشهر المقبلة.

وأكد نبيل على أن الوفود السياحية من اوكرانيا تشهد ارتفاعا كبيرا خاصة فى ظل زيارة وزير السياحة والاثار الدكتور خالد العنانى لكييف الاسبوع الماضى، وقرار الحكومة الاوكرانية برفع مصر من المنطقة الحمراء، الامر الذى سيضاعف الاعداد خلال الفترة المقبلة.

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كما أوضح أن مرسى علم بدأت فى استقبال الوفود السياحية حيث وصلت أول طائرة سياحية لمطار مرسى علم قادمة من سويسرا، لافتا إلى أنها أول طائرة تصل مباشرة إلى مرسى علم فى حين ان بعض الوفود الذين وصلوا الغردقة خلال الفترة الماضية كانوا يكملون رحلتهم برا لمرسى على.

تجدر الإشارة الى أنه منذ بداية استئناف الحركة السياحية الوافدة الي مصر في الأول من شهر يوليو الجاري؛ استقبلت مدينتي شرم الشيخ والغردقة 56 رحلة طيران قادمة من مدن كييف وزاببوريزهيا ولافيف وخاركيف بدولة أوكرانيا، ومن مدينة منسك بدولة بيلاروسيا، ومن مدينة زيورخ بسويسرا، ومن مدينة بودابست بالمجر، حيث بلغ عدد السائحين القادمين للمدينتين ما يقرب من 10000 سائح.

ووصل اجمالي عدد الفنادق الحاصلة علي شهادة السلامة الصحية حتي الان الي 590 فندقا بـ 21 محافظة علي مستوي الجمهورية، وتستمر لجان الفحص في اعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي الشهادة. واهابت وزارة السياحة والاثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.