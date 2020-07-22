شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: عينات إجابات امتحانات الثانوية العامة مبشرة للغاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه يجب توجيه الشكر لكافة مؤسسات الدولة والعاملين بقطاع التعليم على إتمام امتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أن الامتحانات هذا العام من أنجح النماذج التي تمت منذ أعوام، حيث أن الإجراءات المتخذة تسببت في تنظيم الامتحانات ومنع الغش بشكل أفضل، موضحا أن أكبر عدد من الغش في المادة الواحدة كان 17 حالة غش، ولم يتجاوز الغشاشين الـ 120 طالب، وتم حرمانهم من الامتحان لمدة عامين.

وأضاف شوقى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc"، الذي يذاع على قناة dmc، أنه العقاب الخاص بالغش طال العاملين باللجان نفسها في بعض الحالات، مشيرا إلى أن العينات العشوائية الخاصة بأوراق الإجابات جاءت مبشرة للغاية حتى الآن، وأن النتيجة من المقرر لها أن تعلن بعد عيد الأضحى.

وأوضح الوزير، أن الهدف من التعليم هو الفهم وليس الحفظ، وهو ما تسعى له الوزارة منذ سنوات، مشيرا إلى أن الأسئلة الجديدة التى تم وضعها تقوم بقياس درجات الفهم وليس كم الحفظ، لافتا إلى أن من يعيد الامتحانات العام في العام الجديد، سيؤدي الامتحان بالأسئلة الجديدة، لأن هذه هي آخر امتحانات للثانوية العامة بشكلها التقليدى.