شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: خطبة الجمعة المقبلة من مسجد السلطان أبو العلا بالقاهرة فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الأوقاف، أنه لن يتم فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة المقبلة، وأن المساجد ستكتفى بأذان النوازل وقت أذان الظهر، داعية المصلين للصلاة ظهرًا في المنازل.

وقررت وزارة الأوقاف، إقامة صلاة الجمعة المقبلة، بمسجد السلطان أبو العلا بالقاهرة فقط بعدد محدود من العاملين بالأوقاف، بذات الضوابط والإجراءات التي تمت في إقامة الجمعة خلال الأسابيع الماضية، مشددة على أنه لن يتم فتح المساجد أمام المصلين لأداء صلاة الجمعة، حيث لم تتخذ قرارا بعد بإعادة فتح المساجد أمام المصلين لأداء صلاة الجمعة.

ووجهت الوزارة أئمة المساجد والعاملين بضرورة الالتزام بهذه الضوابط وعدم فتح المساجد لأى سبب من الأسباب وقت صلاة الجمعة والالتزام بالنداء لأداء صلاة الظهر فى المنازل بأذان النوازل فقط.