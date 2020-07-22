9 أغسطس.. فتح باب الحجز لـ 2649 قطعة أرض مقابر للمسلمين و752 للمسيحيين بالقاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنه سيتم بدءًا من يوم الأحد 9/8/2020 وحتى يوم الخميس 24/9/2020، فتح باب التقدم لحجز 2649 قطعة أرض مقبرة للمسلمين، و752 قطعة أرض مقبرة للمسيحيين بمساحة 40م2 بإجمالي 3401 قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة، مشيرًا إلى أنه سيتم إتاحة حجز قطع أراضي المقابر لقاطني مدن "القاهرة الجديدة - العبور – الشروق" بنظام حق الانتفاع.

وقال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنه على الراغبين التقدم في الحجز لشراء كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة نظير سداد مبلغ ٢٠٠ جنيه ثمن الكراسة، ويتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقًا للوارد بكراسة شروط الطرح خلال الفترة من 9/8/2020 وحتى 24/9/2020 بمقر جهاز المدينة في مواعيد العمل الرسمية.

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تخصيص ١٨٥٥ قطعة أرض مقبرة للمسلمين بنظام اللحد، و٥٢٦ قطعة للمسيحيين لقاطني مدينة القاهرة الجديدة، وكذا تخصيص ٣٩٧ قطعة أرض مقبرة للمسلمين، و١١٣ قطعة للمسيحيين لقاطني مدينة العبور، وكذا تخصيص ٣٩٧ قطعة أرض مقبرة للمسلمين بنظام اللحد، و١١٣ قطعة للمسيحيين لقاطني مدينة الشروق.

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وبالنسبة لأسلوب السداد، نوه المهندس أمين غنيم إلى أنه يتم سداد مبلغ ١٠ آلاف جنيه دفعة حجز، وذلك مع تقديم استمارة الحجز، على أن يتم سداد باقي قيمة المقبرة عند الاستلام.

وبالنسبة لشروط الحجز، أوضح أنه يشترط في المتقدم لحجز المقبرة، أن يكون شخصًا طبيعيا (مواطن مصري الجنسية) وليس شخصًا معنويا (شركة - مؤسسة)، وأن يكون من قاطني إحدى مدن "القاهرة الجديدة - العبور - الشروق"، وألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة (مبنى – أرض) له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر)، وطبقًا لما يرد بكراسة الشروط، ولا يحق للأسرة الواحدة (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة.

ونوه بأنه سيتم تخصيص المقابر بالقرعة العلنية اليدوية لمن انطبقت عليهم الشروط، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق، وكذا موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة.

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