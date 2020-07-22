"مروة" تطلب الخلع: "مبهدل الشقة بتلوين أوراق الشجر الزينة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

أقامت "مروة. ص - 29 سنة"، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالبت فيها بخلع زوجها، مبررةً طلبها "صاحب محل ورد.. مبهدل الشقة بتلوين أوراق الشجر الزينة".

وأضافت "مروة" في دعواها رقم 2491 لسنة 2019: "تزوجت من"ط. ص"، 32سنة، تقليديًا عن طريق صديق مشترك، وعند التعرف عليه، وجدته شاب بشوش ولم ينقصه شيء وكل ما يفكر فيه الاستقرار وبناء منزل وأسرة صالحة، وافقت على الخطبة واستمرت 3 أشهر وتم بعدها تحديد موعد الزفاف وانتقلنا للمعيشة سويا بعش الزوجية".

وأشارت الزوجة: "بعد مرور شهرين على زواجنا وجدت زوجي يحب العمل كثيرا ولا يفكر في شيء غيره وينصحني بالصلاة وعدم مقاطعتها وقتها امتلكت الفرحة قلبي من كوني حصلت على الزوج المثالي التي تريده كل بنت، استمرت حياتنا وتكلم معي زوجي عن نزولي لاكتمال تعليمي بالجامعة كما وعدني قبل الزواج، لكني فكرت في صرف المال و اكتفيت ببيتي وزوجي وتفرغت في التفكير في الإنجاب"

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وأوضحت مُقيمة الدعوى: "ظل زوجي كما هو حتى اقترح عليه شقيقه الأكبر تخزين البضاعة بمنزله حتى يحصل هو على المخزن ويقوم بفتحه بقالة، وبعد الموافقة لم يكن المنزل مخزن فقط بل أصبح ورشة للعمل وتلوين الأزهار الصناعية بمواد تقوم بتخريب مستلزماتي، فلم اتحدث معه وانتظرت حتي يشعر زوجي بعدم قبولي الوضع إلا أنه لم يلاحظ ولا يتكلم معه عن الوضع، نهائيا".

وأكملت: "ظهرت خوفي وزعلي على منزلي وحالي، وانتظرته يتحدث معي لكني فوجئت بحماتي هي التي تتحدث وتقنعني بأن والده يفعل ما يفعله زوجي بمنزلي وهي لا تتحدث معه، من أجل لقمة العيش وجلب المال للمعيشة، لكني لا أوافق على ذلك لأنها لا تملك عفش بمنزلها نتيجة عمل زوجها بالمنزل".

ونوهت إلى أنها ذهبت لمنزل أسرتها والتحدث معهم على ما بداخلها من حسرة شديدة على مستلزمات منزلها التي تحبها قائلة "عفشي كله باظ من الألوان حتى هدومي وشقتي بقت سوق من البضاعة اللي في الشقة"، ورد شقيقها الأكبر برجوعها إلى المنزل في حالة موافقة زوجها على تغيير العفش وجلب ملابس جديدة والاعتذار، لكنه رفض ولم يأت حتى لمحادثة أهلها.

لم يكن أمام الزوجة وقتها إلا التخلص من زوجها لكنه رفض فكرة الطلاق نهائيًا، فذهبت إلى محكمة الأسرة، ورفعت دعوى خلع ضده، مازالت منظورة أمام المحكمة، لم يتم الفصل فيها حتى الآن.​