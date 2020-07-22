شكرا لقرائتكم خبر عن حركة مديرى كليات جامعة بني سويف (التفاصيل كاملة) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حصلت «المصري اليوم» على حركة مديرى كليات، والوحدات ذات الطابع الخاص، والادارت بجامعة بنى سويف، وكان الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة اصدر قرار تنفيذى رقم 688، بتعين 36 مدير كلية وادارة ووحدات ذات طابع خاص من بينهم 10 سيدات و3 مساعدات لمديرى كليات العلوم والتربية وعلوم ذوى الاحتياجات الخاصة ،
تضمن القرار تعيين عصمت فتح الله عبدالحفيظ مدير لكلية اداب بنى سويف، وسرحان محمد لكيلة التجارة، ومحمد سيد محمد سليم، مدير لمركز المؤاتمرات، وعصام عبدالفتاح مديرا للتعليم المفتوح، ومحمود زيدان مديرا للفنون التطبيقية ،ومحمد حسن على، مديرا لطب الاسنان، ومحمد عبده لكلية الحقوق، وخالد يسن، كلية التربية، ونجلاء احمد جلال، كلية الصيدلة، ونجلاء عبدالوهاب طبي بشرى، اشرف فاروق مدير لكلية التربية الرياضية .
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