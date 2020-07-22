شكرا لقرائتكم خبر عن من أجل خدمة البشرية.. «العليا للأخوة الإنسانية» تدعو لتنسيق جهود العمل الإنساني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية في منتدى منظمة الإيسيسكو «دور القيادات الدينية في مواجهة الأزمات»، حيث ألقى المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، كلمة قال فيها، إن وباء كورونا كشف أن القيم الدينية يمكن أن تسهم في التقدم والنهوض الإنساني بما تمتلكه من قدرةٍ على تحقيق التضامنِ والأخوةِ الإنسانيةِ والعيشِ المشتركِ.

وأضاف المستشار محمد عبدالسلام، بحسب بيان، أن الحوار بين الأزهر والكنيسة الكاثوليكية، وصولًا إلى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، هو دليل واضح على تأثير القيادات الدينية في توجيه حركة الشعوب نحو التسامح والإخاء الإنساني، داعيًا إلى بناءَ رؤيةٍ مستقبليةٍ للتعاونِ بين القادةِ الدينيينَ ومؤسساتِ الحوارِ والمؤسساتِ الإنسانية، وتنسيق جهود العمل الإنساني المشترك من أجل خدمة الإنسانية.

وأوضح الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، أنه سعيًا إلى تشجيع الحراك بين المؤسسات والشخصيات العاملة في مجال التسامح والتعايش، تم إطلاق جائزة زايد للأخوة الإنسانية، كجائزة دولية مستقلة تهدف إلى تشجيع ودعم الأفراد والمؤسسات والدول والمنظمات التي حققت إسهامات كبرى لتعزيز المبادئ النبيلة لوثيقة الأخوة الإنسانية.