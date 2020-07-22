شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ضابط و16 مجندا في انقلاب سيارة شرطة بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب ضابط شرطة و16 مجند في الدقهلية، مساء الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ترحيلات على طريق «طلخا- نبروه».

تلقي اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لإداره شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ترحيلات قوات أمن على طريق نبروه.

انتقلت قوة من شرطة المرور ومركز شرطة نبروه وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وبالفحص تبين إصابة ضابط شرطة و16 مجند وتم نقلهم لمستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة لتلقي العلاج اللازم .

وأكد مصدر طبي أن المصابين هم: الرائد محمد منصور رزق، 45 سنة، من المنصورة، والمجندين مؤمن حسين على 21 سنة من الشرقية، ومحمود عبدالمعطى طلبة زيدان 22 سنة مركز سنمود بالغربية، ومجند ربيع حسن عيسى 22 سنة المنيا، وعبدة عرفة عبدالحميد 20 سنة صان الحجر الشرقية وخالد أنور حسين 20 سنة المنيا ومحمد حسنى عبداللطيف 20 سنة بلبيس الشرقية، وإبراهيم خالد عبدالرحمن 21 سنة الشرقية، وموسى محمود مرعى 21 سنة الشرقية، ومحمد أحمد محمد 21 سنة كفر الشيخ، ومحمود محمد عبدالصبور 21 سنة أسيوط، ومنتصر ناجى محمد 23 سنة بنى سويف، ومحمود معوض عبدالحميد 21 سنة الفيوم وإسلام أحمد عبدالحميد 21 سنة الفيوم واحمد جمال عبدالعزيز 21 سنة القليوبية، ويوسف حماد يوسف 21 سنة المنيا .

واضاف المصدر ان جميع المصابين حالتهم مستقرة وجارى اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لهم .

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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