شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: منع تحصيل أموال مقابل الانتظار بالطريق فى عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء ماهر هاشم، رئيس حى عين شمس، شرق القاهرة، أن الحى به 40 ساحة رسمية لانتظار السيارات، وبها 25 ساحة عشوائية 25 مؤقتة، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة النظر فى استغلال الساحات الموجودة بجوار المؤسسات الحكومية ليتم التعاقد مع المؤسسة مثل المدارس او المستشفيات لحل مشاكل التكدس المرورى.

وأضاف رئيس حى عين شمس، لـ"الخليج 365"، أن هناك تنسيق مع مرفق الاسعاف لنشر سيارات الإسعاف بأماكن متفرقة فى الحى بساحات الانتظار، لسرعة التحرك لنقل أى مصاب وانفاذه، بالتنسيق مع ادارة الإملاك.

وأوضح هاشم، أنه وجه بضرورة إلزام صاحب الساحة بالتعهد بعدم التنازل عن الساحة لأى شخص لا ينطبق عليهم الشروط، وكذلك إعادة تقييم الساحات وتقدير نسب الاشغال بها وبناء عليه يتم تحديد نسب التحصيل وقيمة الإيجار الشهرى لكل ساحة .

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وأشار رئيس الحى أن الفترة القادمة سيتم شن حملات لمنع تحصيل أموال مقابل الانتظار فى الطريق العام بدون وجه حق وفى الأماكن الغير مرخص لها ساحات، وتحرير محاضر لكل من يعمل سايس بدون تراخيص من المحافظة.

كان وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، برصف شوارع عين شمس، سواء الرئيسية أو الفرعية، معلنا أن أجهزة المحافظة ستبدأ بشارع عين شمس الرئيسى بالتنسيق مع مديرية الطرق.

من جانبه أكد اللواء كاهر هاشم، رئيس حى عين شمس، أن محافظ القاهرة أوصى بالإهتمام بملف الطرق بعين شمس، وعدم الاكتفاء برصف الشوارع الرئيسية فقط وتطوير ورصف الشوارع الفرعية أيضا، حيث وجه برصف شارع عين شمس واستكمال باقى الشوارع تدريجيا.