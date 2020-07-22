شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض رسوم دخول المحميات الطبيعية.. أهم قرارات وزارة البيئة لتشجيع السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تتوقف إجراءات الحكومة التحفيزية لقطاع السياحة لمساندته فى أزمة فيروس كورونا، والتى كان آخرها قرارات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة التى وافقت على مساندة القطاع وأصدرت قرار رقم 129 لسنة 2020، بتخفيض رسوم زيارات المحميات البحرية في كل من محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر.

وهذا القرار يأتى في إطار التعاون المشترك بين غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية ووزارة البيئة وبعد تقييم تداعيات الوضع الراهن ومن منطلق الدعم الحكومي لقطاع الغوص والأنشطة البحرية نتيجة أزمة كورونا العالمية. ويحتوى القرار الوزارى الصادر من وزارة البيئة على أربعة تخفيضات مختلفة للافراد والمجموعات:

1. إرجاء تطبيق القرار 204 لسنة 2019 علي مناطق الإدارة البيئة حتي نهاية مارس 2021 لحين انتظام عودة السياحة والمتوقع أول إبريل 2021 على أن تقوم المنشآت التي تقوم برحلات في مناطق الادارة البيئية بتقديم إخطار لإدارة المحمية التابعة لها موضحا به أعداد الزوار ومناطق الزيارة.

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2. تخفيض الرسوم المقررة علي الأفراد بموجب القرار 204 لسنة 2019 بنسبة 50٪ لجميع الرحلات اليومية للمحميات بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الاحمر -دون السفاري- حتي نهاية مارس 2021 لحين إنتظام عودة السياحة والمتوقع أول ابريل 2021.

3. تخفيض الرسوم المقررة بموجب القرار 204 لسنة 2019 بنسبة 50٪ علي لنشات الرحلات اليومية من سداد رسوم المحميات المقررة حتي نهاية مارس 2021 لحين إنتظام عودة السياحة والمتوقع اول ابريل 2021.

4. يحصل رسم زيارة اسبوعي مجمع بقيمة 40 دولار لكل فرد بالنسبة لرحلات السفاري بالبحر الاحمر وجنوب سيناء ويشمل هذا الرسم المجمع الرسوم المقررة علي الوحدات البحرية المنصوص عليها في البنود من بند 8 الي البند 12 من المادة الأولي من القرار 204 لسنة 2019.