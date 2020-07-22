شكرا لقرائتكم خبر عن إيبارشية هولندا تُكرم السفير المصرى بالمركز الثقافى القبطى فى أمستردام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت إيبارشية هولندا، حفل تكريم للسفير أمجد عبد الغفار سفير جمهورية مصر العربية بهولندا وذلك بمناسبة نهاية خدمته في السفارة المصرية في لاهاي.

وحضر الاحتفال الذي أقيم مساء الثلاثاء، الأنبا أرساني اسقف الإيبارشية وعدد من الآباء الكهنة ولفيف من الشخصيات العامة من المصريين، والوزير المفوض إيهاب سليمان والقنصل العام بالسفارة المستشار حازم فوزي وأعضاء البعثة الدبلوماسية، و مدير شركة مصر للطيران ياسر موسى.

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حفل تكريم

وقدم الأنبا أرساني، في كلمته الشكر للسفيرعلى ما قدمه للجالية المصرية في المملكة الهولندية، من خدمات وتسهيلات خلال فترة رئاسته للبعثة واختتم بتقديم هدية تذكارية للضيف المحتفى به.