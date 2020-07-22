شكرا لقرائتكم خبر عن عودة القداسات "تدريجيا" فى إيبارشية المنيا مطلع أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ كنائس إيبارشية المينا فى استئناف صلوات القداسات بشكل تدريجى، يوم الإثنين 3 أغسطس المقبل، بحسب ما قرر الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وأبو قرقاص للأقباط الأرثوذكس، وذلك بعد الاستماع إلى آراء عدد من الأطباء والصيادلة وكذلك الكهنة فى الإيبارشية.

كانت إيبارشية المنيا، للأقباط الارثوذكس، أصدرت بيانا في نهاية يونيو الماضي، بتأجيل استمرار تعليق القداسات وغلق الكنائس حتى 15 يوليو، ونظرا لتزايد إصابات بفيروس كورونا، قررت تأجيل ذلك لـ3 أغسطس.

يأتى ذلك فى ظل الإجراءات الاحترازية التى تتبعها محافظة المنيا أيضا لمواجهة فيروس كورونا، والتى شددت على إغلاق المتنزهات العامة ومنع التجمعات وفض الأسواق والاستمرار فى أعمال التطهير والتعقيم كذلك تشديد الرقابة على أماكن التجمعات.